Irán presentará una queja ante la FIFA por las restricciones de viaje en el Mundial

Imagen de archivo de un espectador en las gradas mostrando la bandera prerrevolucionaria de Irán durante un partido del Grupo J del Mundial entre Austria y Jordania, en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California, EEUU.

Irán ​tiene previsto presentar una queja ante la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ‌por las restricciones de ‌viaje a las que se enfrenta su selección en Estados Unidos durante el Mundial.

Debido a la incertidumbre sobre las visas y al conflicto con Estados Unidos, la selección iraní tiene que desplazarse desde su base del torneo en ​México, uno de ⁠los países coanfitriones, para disputar sus tres ‌partidos de la fase de grupos ⁠en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses ⁠les exigen que entren en el país en las 24 horas previas a un partido y ⁠que salgan el mismo día, lo que ​ha llevado al seleccionador, Amir Ghalenoei, ‌a afirmar que Irán ‌es la selección "más oprimida" del torneo.

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"La Federación ⁠Iraní de Fútbol considera que estas restricciones son incompatibles con los principios de igualdad de condiciones para los equipos participantes y pueden afectar ​a ‌su preparación técnica", señaló la federación en un comunicado emitido el viernes en el que anunció su protesta ante la FIFA.

Ni la FIFA ni el Departamento de ⁠Seguridad Nacional de Estados Unidos respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Ghalenoei afirmó que esta interrupción había perjudicado a Irán en el empate a 2-2 del lunes contra Nueva Zelanda.

"Según el plan del cuerpo técnico, la selección nacional debía ‌desplazarse a la ciudad sede dos días antes de cada partido para alcanzar una condición técnica y física óptima, y luego regresar a su base al día siguiente del partido", explicó la federación. "Sin ‌embargo, para el partido inaugural contra Nueva Zelanda, esta solicitud no fue aprobada".

Irán se enfrentará a Bélgica ‌el 21 ⁠de junio en Los Ángeles y concluirá su participación en el Grupo G ​contra Egipto el 27 de junio en Seattle.

Con información de Reuters