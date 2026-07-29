"No queda nada": Supervivientes de incendios forestales en Francia regresan a sus hogares

Los supervivientes de los incendios forestales regresan a sus casas carbonizadas en el suroeste de Francia

Por Lauren Bacquie y ​Sarah Meyssonnier

BISCARROSSE, Francia, 29 jul (Reuters) - Cuando Raphael Fohanno vio lo que quedaba de la casa de sus padres tras los incendios forestales ‌que han causado estragos en ‌todo el suroeste de Francia, la incredulidad al encontrarse con un simple esqueleto humeante era palpable.

"Justo aquí estaba el salón; el sofá estaba en la esquina, la tele, la mesita de centro, un jarrón, la impresora y todo lo demás", dijo el joven de 18 años, mirando las vigas carbonizadas y el metal retorcido de la casa en la que ​la familia había vivido ⁠durante siete años.

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"Es increíblemente brutal. Sobre todo, sentirme tan impotente, eso ‌es lo peor. Bueno, para mí, pensar que no estuve ⁠allí para ayudar en nada, ni siquiera ⁠a mis mascotas, es simplemente horrible".

Sus padres y su hermana fueron evacuados en helicóptero mientras él estaba fuera, y sus padres ya han vuelto ⁠para ver qué quedaba de su casa en Biscarrosse.

"Es un shock ​pensar que apenas una hora antes estaba en ‌mi habitación con todas mis cosas y ‌ahora no queda nada. Es realmente triste", dijo Fohanno.

RECUERDOS QUE SE ⁠HAN ESFUMADO

Biscarrosse, una localidad costera de unos 14.000 habitantes situada a unos 40 km al sur de la península de Cap Ferret, se vio afectada la semana pasada por un incendio que se inició el ​jueves por la ‌tarde.

Más de 23.000 personas fueron evacuadas del distrito de Biscarrosse, entre ellas las de un campamento de verano infantil y una residencia de ancianos, pero poco a poco se ha empezado a permitir a los residentes regresar a algunos barrios.

Francia está ⁠atravesando una temporada de incendios forestales sin precedentes, con unas 220.000 personas en total obligadas a huir de sus hogares en lo que el presidente Emmanuel Macron ha calificado como la crisis de incendios forestales más grave del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Aunque durante la noche se logró controlar un gran incendio en las cercanías de Burdeos, se espera que las temperaturas sigan subiendo ‌el miércoles, lo que creará condiciones aún más volátiles.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo el martes que para controlar el incendio de Biscarrosse se necesitaron 550 bomberos y 450 agentes de policía.

Beatrice Dubaquier no supo que su casa se había quemado hasta que regresó el domingo por la noche.

Mientras ‌su familia rebuscaba entre los escombros, reconocieron fragmentos rotos de vajilla: una taza que había sido un regalo de cumpleaños, un plato que ella y su marido ‌recibieron como regalo ⁠de boda.

Dubaquier afirmó que estaba viviendo una montaña rusa de emociones.

Su hija Lucie recordó cómo su hermana pequeña dio ​sus primeros pasos en la casa y pronunció sus primeras palabras.

"Es muy duro ver cómo todos esos recuerdos se esfuman", dijo Lucie.

(Texto de Elizabeth Howcroft; edición de Gabriel Stargardter y Alison Williams; Editado en Español por Ricardo Figueroa)