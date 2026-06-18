Las tormentas amenazan con arruinar la fiesta mundialista de Suecia

Imagen de archivo de los aficionados suecos celebrando tras el partido contra Túnez en el Grupo F del Mundial en el Estadio Monterrey, Monterrey, México.

Las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas amenazan con arruinar la jornada a los ‌aficionados al fútbol de ‌toda Suecia este sábado, ya que se han emitido alertas meteorológicas para los millones de personas que tienen previsto reunirse al aire libre para ver el partido de su selección en el Mundial.

La selección nacional tiene previsto enfrentarse a los ​Países Bajos a ⁠primera hora de la tarde, y la expectación ‌del público ya está por las ⁠nubes tras la contundente victoria ⁠por 5-1 del combinado nórdico en su debut contra Túnez.

Sin embargo, una alerta de lluvias intensas y ⁠tormentas eléctricas emitida por la agencia meteorológica ​estatal, SMHI, amenaza con poner fin ‌de forma caótica y ruidosa ‌a las celebraciones al aire libre en todo ⁠el sur de Suecia, justo cuando los aficionados se preparan para el partido.

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"Creo que esto podría afectar a la posibilidad de que mucha ​gente vea ‌el partido al aire libre", declaró a los medios suecos Lasse Rydqvist, meteorólogo del servicio meteorológico Klart.

La determinación de los aficionados de mantener sus planes al aire libre ⁠ha obligado a las ciudades a elaborar minuciosos planes de contingencia. En el Estadio Olímpico de Estocolmo, donde miles de personas tienen previsto reunirse ante una pantalla gigante, las autoridades municipales han dejado claro que intervendrán.

"Estamos siguiendo muy de cerca la previsión meteorológica y ‌evaluaremos la situación in situ", afirmó Emilia Geijer, portavoz de la oficina ejecutiva de la ciudad de Estocolmo. "En caso de peligro por rayos, se tomarán las medidas necesarias. No pondremos en riesgo la vida ni ‌la salud de las personas".

En definitiva, ya sea al aire libre o apiñados en el interior, al abrigo ‌de los ⁠rayos, los suecos parecen dispuestos a disfrutar de un inicio de torneo muy ​lluvioso, muy ruidoso y singularmente memorable. Suecia cerrará su fase de grupos del Grupo F contra Japón el 26 de junio.

(Editado en español por Carlos Serrano)