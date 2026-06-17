Ignacio Ortelli dio la noticia que más preocupa a Milei de cara a las elecciones: "Catástrofe"

El periodista Ignacio Ortelli expresó una fuerte preocupación por el impacto político que podría tener el escándalo de Manuel Adorni para el gobierno de Javier Milei. En Radio Rivadavia, sostuvo que la controversia vinculada al jefe de Gabinete ya se convirtió en uno de los principales problemas que enfrenta el oficialismo.
El periodista remarcó que el tema ya trascendió el ámbito político y mediático habitual. "Todos vamos a estar hablando de Adorni, porque es una situación insostenible realmente. De hecho, apareció en las últimas horas Alberto Fernández. A hablar del caso Adorni", sostuvo.
Según Ortelli, el Gobierno no está logrando desactivar la polémica y el paso del tiempo juega en contra de la Casa Rosada. "El Gobierno está perdiendo el tiempo y cada vez el tiempo se le agota para tomar decisiones que lo dejen a salvo de lo que es el efecto Adorni", añadió.
La advertencia por las elecciones
En otro tramo de su análisis, el periodista planteó que la continuidad del conflicto podría tener consecuencias directas en las urnas. "Un efecto Adorni que, me parece, va a generar una... Si se mantiene este tema va a generar una catástrofe electoral para el Gobierno, no tengo ninguna duda", expresó e insistió: "Una catástrofe electoral va a desatarse si Manuel Adorni no da un paso al costado y si el Gobierno llega sosteniendo a un hombre tan sospechado por corrupción".