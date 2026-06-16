En Radio Rivadavia revelaron qué hará el Gobierno con Manuel Adorni.

Mientras continúa la polémica alrededor de Manuel Adorni, en Radio Rivadavia surgió una versión sobre el posible futuro del vocero presidencial dentro de la estructura del Estado. El periodista Walter Schmidt aseguró que en ámbitos oficiales circula la posibilidad de ofrecerle una salida diplomática en caso de que deje su cargo en el gobierno de Javier Milei.

Durante el programa de Nelson Castro, Schmidt afirmó que la posibilidad es comentada en distintos sectores, aunque sin confirmaciones oficiales. "Nadie lo confirma, pero tampoco lo desmiente, esta versión de que se le podría llegar a dar una salida diplomática, literalmente, a Adorni", sostuvo.

Según explicó, una de las alternativas bajo análisis sería asignarle un consulado en el exterior. "¿Qué quiere decir esto? Destino: un consulado", señaló. "¿Un consulado por qué? Porque la designación de un cónsul no tiene que pasar por el Senado; sí la designación de un embajador", explicó.

Al profundizar sobre esa posibilidad, Schmidt mencionó algunos lugares donde podría recaer una eventual designación. "¿Miami? Es posible. ¿Italia? Un consulado en Roma está vacante. Y hay otros destinos", afirmó.

En Radio Rivadavia revelaron qué hará el Gobierno con Manuel Adorni.

La crítica de Nelson Castro

El conductor puso en duda la conveniencia de asignar una función consular a Adorni y remarcó las características técnicas que requiere ese cargo. "¿Un delincuente cónsul de la Argentina?", preguntó Castro durante el intercambio. Más adelante insistió en que la función consular exige conocimientos específicos. "El cónsul es un puesto técnico. El embajador puede ser político, el cónsul tiene que tener conocimiento de la burocracia y la administración", sostuvo.