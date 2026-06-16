Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Majul sobre Adorni: "Próximamente"

Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Majul sobre Adorni.

Luis Majul analizó el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que el fiscal Gerardo Pollicita estaría cada vez más decidido a avanzar en la investigación judicial. Durante su programa en La Nación Más, el conductor afirmó que las explicaciones brindadas por el funcionario no lograron disipar las dudas que existen alrededor de su situación patrimonial.

El periodista comenzó aclarando que Adorni conserva plenamente su presunción de inocencia. "Adorni va a seguir siendo inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario", señaló.

Sin embargo, sostuvo que la situación judicial podría agravarse en las próximas semanas. Según explicó, el fiscal Pollicita habría reforzado su convicción luego de la última entrevista que el vocero mantuvo con el periodista José Del Río. "Después de la última entrevista de Adorni con José Del Río, el fiscal Gerardo Pollicita está más convencido que antes de que lo que tiene que hacer es llamar primero a indagatoria, para más tarde dictarle el procesamiento", afirmó.

Aunque evitó precisar fechas concretas, Majul aseguró que un eventual avance judicial ocurriría en el corto plazo. "¿Cuándo? ¿Cómo? No tengo los días y la hora, pero va a ser próximamente", agregó.

Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Majul sobre Adorni.

Las críticas a Milei

Majul además vinculó el caso con el impacto político que podría tener para el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, se preguntó si el Presidente está dimensionando el malestar que el tema genera en una parte de la sociedad. "¿Prefiere ignorar el Presidente que Adorni mintió y se contradijo más de una vez y que eso es algo que a la mayoría de los argentinos le indigna?", planteó.