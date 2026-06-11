Baby Etchecopar reveló la verdad de Manuel Adorni al aire: "No tenía..."

Baby Etchecopar no dudó en apuntar contra Manuel Adorni y reveló la verdad sobre el funcionario oficialista.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que invirtió en Bitcoin hace más de 13 años y que obtuvo ganancias cercanas a los USD 300.000, dinero que no fue declarado en su momento por haber sido ahorrado "en negro”. Este nuevo escándalo alrededor de La Libertad Avanza trascendió a los medios digitales de manera inmediata. En ese sentido, el periodista Baby Etchecopar aseguró que Manuel Adorni se “choreó” todo.

Durante una transmisión en vivo de A24, Baby Etchecopar explicó: “¿Cuántos políticos pasaron de los últimos 24 años de democracia que se han afanado todo como Adorni?. No tengamos miedo de decir ‘como Adorni’ porque no lo va a demostrar nunca, porque no lo puede demostrar”.

Asimismo continuó: “Le puedo cantar retruco porque cuando Adorni venía a laburar con nosotros, no tenía una moneda, y venía a laburar porque tenía que pagar la cuota del departamento. ¿De qué 500.000 dólares me estas hablando? Eras un laucha que no tenía una moneda. Tu mujer tenía todos los dientes torcidos y no tenías una moneda. ¿Qué te pasa? Acá se creen que somos todos pelotudos. Encima va al canal que le van a preguntar lo que quiere escuchar y algún boludo va a decir ‘¿Viste que mostró los papeles?’. Chicos, es un mentiroso”.

El escándalo sin fin de Manuel Adorni

El miércoles, durante una entrevista televisiva en LN+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció haber mantenido durante años ahorros no declarados y aseguró que parte de su patrimonio proviene de operaciones con Bitcoin. En ese contexto, afirmó que había ahorrado “en negro, como muchos argentinos”, y explicó que obtuvo más de medio millón de dólares a partir de una inversión en criptomonedas.

Por otro lado, Adorni informó que corrigió presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sumando bienes que no habían sido incluidos en declaraciones previas. Según detalló durante la entrevista, realizó una inversión inicial cercana a los u$s200.000 y obtuvo ganancias aproximadas de u$s300.000.