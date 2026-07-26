Tras el desarrollo del servicio nutricional en escuelas, el Gobierno de Formosa se prepara el regreso a clases

Mientras transitan los últimos días de las vacaciones de invierno, el Gobierno de Formosa avanza con los preparativos para el reinicio del ciclo lectivo, previsto para el próximo lunes 27 de julio, y ratifica la continuidad del Servicio Social Nutricional en las escuelas de toda la provincia. Durante el receso, la cartera educativa sostuvo la asistencia alimentaria para los estudiantes y supervisó el funcionamiento de los establecimientos a través de sus equipos técnicos.

La delegada zonal de Formosa Capital, Patricia Argüello, destacó que el trabajo realizado durante las últimas dos semanas permitió garantizar tanto la entrega del servicio nutricional como el acondicionamiento de los edificios escolares para recibir nuevamente a alumnos y docentes.

"Estamos contentos porque nos estamos preparando con todo para lo que significa el reinicio de esta segunda etapa del año. Ya nos esperan nuestros niños y nuestras familias, por eso trabajamos en la limpieza de las aulas, los sanitarios y el reacondicionamiento de toda la infraestructura institucional", expresó.

En el cierre del receso invernal, Argüello recorrió junto a su equipo la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 513, ubicada en la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa, donde el Servicio Social Nutricional continuó brindándose mediante las modalidades de viandas y plato servido.

La funcionaria explicó que las tareas desarrolladas durante estas semanas incluyeron trabajos de limpieza, reacondicionamiento de aulas y sanitarios, además de distintas intervenciones de mantenimiento en la infraestructura escolar para asegurar el normal desarrollo de la segunda etapa del ciclo lectivo.

El Servicio Social Nutricional llegó a toda la provincia

Argüello resaltó que el Servicio Social Nutricional se sostuvo durante todo el receso en establecimientos educativos de toda la provincia, garantizando la alimentación de los estudiantes mientras permanecían suspendidas las clases.

En ese marco, agradeció el trabajo realizado por directores, vicedirectores, equipos de gestión, docentes y personal de cocina, quienes hicieron posible la entrega diaria de los alimentos.

"Nuestros encargados de cocina prepararon cada menú y cada Copa de Leche para que los estudiantes pudieran recibir el servicio durante estas dos semanas", señaló.

Escuelas preparadas para el reinicio del ciclo lectivo

Además de garantizar la asistencia alimentaria, el receso fue aprovechado para avanzar con tareas administrativas, mantenimiento edilicio y reorganización institucional. Según explicó la delegada zonal, estas acciones permitirán que las escuelas inicien la segunda mitad del año con las condiciones necesarias para continuar el proceso educativo.

También destacó el acompañamiento permanente de las familias, al considerar que su participación resulta fundamental para fortalecer la comunidad educativa. "Los padres nos acompañan a través de los clubes de familia, las cooperadoras y cada una de las actividades que organizan las escuelas. Ese compromiso demuestra el interés que tienen por la educación de sus hijos", afirmó.

Finalmente, Argüello puso en valor el trabajo articulado entre el Estado provincial, las escuelas y las familias para garantizar una educación pública de calidad.

"Una escuela presente, una familia activa y nuestros niños con un sistema educativo totalmente libre y gratuito son pilares fundamentales. A eso se suma el Servicio Social Nutricional, que acompaña la calidad educativa y garantiza que los estudiantes puedan aprender en las mejores condiciones", concluyó.