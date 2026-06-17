Alerta absoluta en el Gobierno por lo que reveló Baby Etchecopar sobre Adorni: "Es..."

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que reveló Baby Etchecopar sobre Adorni.

Las críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumaron este martes una nueva voz. Durante su programa en A24, Ángel "Baby" Etchecopar disparó con dureza contra el funcionario y puso en duda su creciente influencia dentro del gobierno de Javier Milei.

El conductor comenzó cuestionando la atención mediática que recibe el funcionario y minimizó su relevancia política. "Es un país increíble. Que se pasen tres meses todos los canales en cadena hablando de un hombre tan insignificante como es Adorni... Hay que preguntarse qué nos pasa", afirmó.

En otro tramo de su intervención, Etchecopar sostuvo que el protagonismo alcanzado por Adorni deja interrogantes sobre la estructura de poder dentro del gobierno libertario. "Y si hoy ese hombre tan insignificante como es Adorni es el segundo hombre más poderoso del Gobierno, preguntás cómo está el primero", lanzó.

Alerta absoluta en el Gobierno por lo que reveló Baby Etchecopar sobre Adorni.

La referencia al caso $LIBRA

El momento más controvertido llegó cuando el conductor vinculó a Adorni con la polémica generada por el caso $LIBRA, aunque sin aportar pruebas sobre sus afirmaciones. "Lo que creo es que hay una sociedad espuria entre la hermana de Milei, Adorni, algo del tema $LIBRA. El tiempo lo dirá, se investigará a fondo y se van a enterar. No me importa", aseguró.