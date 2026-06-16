Baby Etchecopar contó lo que todos creían sobre los periodistas cercanos a Milei: "En la quinta presidencial"

Baby Etchecopar contó lo que todos creían sobre los periodistas cercanos a Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó con dureza a los periodistas que durante los primeros meses de gestión respaldaron públicamente al presidente Javier Milei y que, según su visión, ahora comenzaron a tomar distancia del Gobierno.

En su programa en A24, Etchecopar criticó a los comunicadores que, según sostuvo, mantenían una relación de cercanía con la Casa Rosada y ahora cambiaron de postura frente a la gestión nacional. "Todos aquellos periodistas que cantaban odas de Milei, que se sentaban con la manito entre las piernas en la Casa de Gobierno a preguntar lo que el otro quería decir", afirmó.

Luego redobló sus cuestionamientos y se refirió a quienes, según él, buscaban beneficios por su alineamiento con el oficialismo. "Los alcahuetes, digamos. Los escuchadores de ópera en la quinta presidencial de noche, los que se fueron con una pequeña promesa de ser voceros", disparó.

Baby Etchecopar contó lo que todos creían sobre los periodistas cercanos a Milei.

Las críticas por el caso Adorni

Durante su descargo, el conductor también cuestionó a quienes actualmente reclaman explicaciones al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a haber respaldado al Gobierno durante meses."Que Adorni explique de dónde sacó la guita'. ¿Perdón? Si ustedes apoyaban todo a rajatabla, parecían oficialistas", sostuvo.

En la misma línea, insistió en que quienes acompañaron políticamente al Gobierno deberían mantener esa posición y no modificar su discurso frente a las dificultades o controversias que atraviesa la administración nacional. "Sigan igual, boludo. Queda feo. Los estoy viendo y me dan vergüenza", expresó y agregó: "Mueran con las botas puestas, no salten del barco".