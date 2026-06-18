Dos argentinos en la secta del fin del mundo de Peter Thiel

Dos empresarios argentinos, Marcos Galperín y Wenceslao Casares, figuran entre los 222 invitados a la próxima reunión de Dialog, “una sociedad secreta de personajes influyentes de la política, las finanzas y el sector tecnológico” fundada por Peter Thiel hace dos décadas y que sesiona una vez por año en condiciones de total secreto, de acuerdo a una filtración publicada ayer por la revista norteamericana Wired.

El exclusivo club, al que se accede sólo a través de una invitación, y luego de pagar 16 mil dólares, tiene previsto reunirse entre el 12 y el 16 de agosto en las afueras de Dublin, Irlanda, para discutir asuntos como la Tercera Guerra Mundial, el desarrollo de la inteligencia artificial, la creación de sectas y partidos políticos, y hasta para hacer ‘match’ en una app de citas que se encarga de formar parejas entre los miembros supermillonarios de Dialog. Un verdadero comportamiento de casta.



Además de Thiel, el fundador, figura en la lista Elon Musk, el primer billonario de la historia; Jared Kushner, el yerno de Donald Trump que quiere convertir la Franja de Gaza en Miami; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el general Alexus Grynkewich, comandante supremo de la OTAN y jefe de las fuerzas norteamericanas en Europa; el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

También aparecen el ex CEO de Google, Eric Schmidt; el presidente de OpenAI, Greg Brokman; dos senadores, Ted Cruz y Cory Booker; un representante, Jim Haines, el miembro de mayor rango de la comisión de Inteligencia de la cámara baja. En la lista hay actores de Hollywood, escritores, periodistas e incluso figuras vinculadas al Partido Demócrata, como el exsecretario de Vivienda y posible precandidato presidencial Julian Castro.

En la agenda para el encuentro de agosto aparecen actividades temáticas con títulos como “¿El dinero compra la felicidad?”, “Navegando la Tercera Guerra Mundial”, “Tecnologías del campo de batalla” y “¿Cómo va tu vida sexual?”, además de seminarios sobre “Cómo crear tu propia secta” (dictada por el dueño de Pray.com, rezar punto com) y “Cómo crear tu partido político”, en manos de un ex funcionario de seguridad nacional de la Casa Blanca.

De acuerdo a la misma filtración, en los formularios para inscribirse, todos los miembros de Dialog coincidieron en una misma obsesión: “que la IA reordenará el trabajo, la guerra, la educación y las ideologías” provocando “un desplazamiento masivo de la mano de obra de los trabajadores y un retorno hacia los sindicatos y los programas gubernamentales”. Algunos temen “terrorismo doméstico contra data centers” o “un renacimiento religioso provocado por esta disrupción”.

Dialog existe desde hace veinte años y muchos lo llaman “el Grupo Bilderberg del siglo XXI”. No es el único ni el más extremo de los foros que financia Thiel en el marco de su cruzada para reescribir las reglas de juego de todo el planeta a su imagen y semejanza. En enero de 2022, en pleno pico de la pandemia de Covid-19, Founders Found, la firma de capital de riesgo del dueño de Palantir, organizó lo que ellos mismos describen como una “conferencia para el crimen de pensamiento”.

“Hereticon” fue un campamento de cinco días donde se intercalaban cenas al aire libre, fiestas, “té psicodélico” e “invocaciones a OVNIS” con charlas sobre la colonización de Marte, eugenesia, interfaces máquina-cerebro, parapsicología, impresión de armas de fuego 3D, natalismo (“fábricas de bebés”) y ciudades charter. Una se tituló: “El objetivo es la inmortalidad”. Otra, “Cómo robar elecciones”. Thiel en persona dio una llamada “APOCALIPSIS”, así, en mayúsculas.

La segunda edición de ese encuentro se llevará a cabo este año, en octubre, en Miami, y se anuncia en la página oficial del Founders Found como “Hereticon II: una Feria del Fin del Mundo”. En el texto de lanzamiento hablan de una “exhibición y celebración de tecnologías y proyectos tan ambiciosos que transformarán fundamentalmente nuestro mundo para mejor… o lo destruirán” y dicen que “sí, existe un riesgo apocalíptico, pero eso es bueno”.



“Quizás si no estás intentando destruir el mundo, no te estás esforzando lo suficiente”, concluye la invitación. Cómo no entusiasmarse.