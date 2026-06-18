Tres pueblitos cerca de CABA ideales para desconectar y comer bueno, bonito y barato

La provincia de Buenos Aires cuenta con decenas de pueblos que conservan el ritmo pausado de la vida rural y se transforman en destinos ideales para una escapada de fin de semana. Entre ellos aparecen Lozano, Colonia Hinojo y Villa Ruiz, localidades que combinan historia, gastronomía y paisajes de campo, a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Cada uno de estos destinos ofrece propuestas diferentes: desde antiguas estaciones de tren y tradiciones de inmigrantes hasta circuitos gastronómicos y paseos al aire libre. Por eso, se convirtieron en opciones cada vez más elegidas por quienes buscan desconectarse del ruido urbano y disfrutar de una experiencia distinta.

Lozano, el pequeño pueblo que conserva su espíritu ferroviario

Ubicado en el partido de General Las Heras, a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Lozano es una pequeña localidad nacida al calor del Ferrocarril Belgrano Sur. Durante décadas fue un punto de referencia para la actividad rural de la región y hoy mantiene intacta su identidad de pueblo bonaerense.

Uno de sus principales atractivos es la antigua estación ferroviaria, convertida en una postal obligada para los visitantes. Sus calles tranquilas, las construcciones de principios del siglo XX y el paisaje de campo invitan a recorrer el lugar sin apuros.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado en la experiencia. Los visitantes suelen acercarse para disfrutar de almuerzos caseros, parrillas y platos tradicionales en un entorno rodeado de naturaleza. Además, Lozano es ideal para realizar caminatas, descansar al aire libre y disfrutar del silencio característico de las localidades rurales.

¿Dónde comer en Lozano?

La Tacuara

El Resorte

Colonia Hinojo, un rincón con herencia alemana en el corazón bonaerense

A unos 15 kilómetros de Olavarría se encuentra Colonia Hinojo, considerada la primera colonia de alemanes del Volga fundada en la Argentina. Creada en 1878, la localidad conserva gran parte de las tradiciones, la arquitectura y la identidad cultural de sus primeros habitantes.

Uno de los sitios más visitados es la Parroquia Natividad de la Santísima Virgen, un edificio de gran valor histórico y cultural que se destaca por sus vitrales y su estilo arquitectónico. Otro punto de interés es el Museo Municipal de los Alemanes del Volga "Ariel Chiérico", donde se exhiben objetos y documentos que reconstruyen la historia de la comunidad.

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Colonia Hinojo. Los visitantes pueden degustar especialidades típicas como los kreppels, los verenikes y el tradicional strudel, además de otras preparaciones heredadas de la cocina alemana. Cada año, la localidad también celebra la Kreppelfest, una fiesta que reúne propuestas gastronómicas, desfiles y espectáculos musicales.

¿Donde comer en Colonia Hinojo?

Lo de Tato

Lo de Graciela

Villa Ruiz, naturaleza y gastronomía a poco más de una hora de la Ciudad

En el partido de San Andrés de Giles, a unos 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Ruiz se consolidó como uno de los pueblos turísticos más pintorescos de la provincia.

La localidad nació en 1889 alrededor de la llegada del ferrocarril y todavía conserva parte de su patrimonio histórico. La antigua estación de tren fue restaurada y actualmente funciona como espacio comunitario y museo, donde se exhiben objetos vinculados al pasado ferroviario del pueblo.

Sin embargo, el principal atractivo de Villa Ruiz es su propuesta gastronómica. Sus bodegones y parrillas de campo atraen cada fin de semana a cientos de visitantes que buscan disfrutar de costillares a la cruz, carnes a la leña, empanadas caseras y picadas con productos regionales.

El entorno natural también invita a realizar caminatas, paseos en bicicleta y recorridos por los caminos rurales rodeados de campos y arboledas. La tranquilidad del lugar y el ritmo pausado de la vida cotidiana terminan de completar una experiencia ideal para quienes desean hacer una escapada de un día o pasar un fin de semana lejos de la ciudad.

¿Dónde comer en Villa Ruiz?

Magnolia

Elvira comedor