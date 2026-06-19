Imagen de archivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una sesión de trabajo durante la Cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia.

Por Angelo Amante y ​Crispian Balmer

ROMA, 19 jun (Reuters) - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusó el viernes a Donald Trump, quien en su día ‌fue un aliado cercano ‌suyo, de inventarse una historia sobre ella, después de que el presidente de Estados Unidos afirmara a un canal de televisión italiano que ella le había "suplicado" que se hiciera una foto con ella en una cumbre del G7.

Meloni afirmó que estaba "asombrada" por sus comentarios, que eran "totalmente inventados". También le reprochó que actuara con mucha más ​deferencia hacia los ⁠enemigos de Occidente que hacia los antiguos y consolidados aliados.

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Subrayando lo ‌mucho que los comentarios de Trump han enfurecido ⁠al Gobierno de Meloni, el ministro ⁠de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita prevista a Estados Unidos para la próxima semana.

Este último intercambio supone ⁠un fuerte deterioro de las relaciones, y se produce ​apenas unos días después de que, en la ‌cumbre del G7, se percibieran indicios ‌de que los dos líderes derechistas habían estabilizado una relación ⁠que se tensó este año en torno a la guerra contra Irán.

Las imágenes del acto celebrado en Francia mostraban a Meloni y a Trump absortos en una conversación, sentados uno al lado ​del otro ‌en un pequeño sofá, pero el líder estadounidense dio a entender que simplemente le hizo un favor a charlar con ella.

"Probablemente esté contenta de que hablara con ella. No tenía por qué hacerlo", declaró Trump, según recogió ⁠el canal de televisión La7 en una breve entrevista, después de que él mismo preguntara al periodista por la primera ministra italiana.

"Me suplicó que me hiciera una foto con ella. Tenía tantas ganas de hacerse una foto conmigo (…) No me la habría hecho, pero me dio pena", afirmó Trump, según la traducción de La7.

El canal no difundió el ‌audio original, sino solo una versión doblada.

"Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Estoy francamente asombrada. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados: además, no es la primera vez", afirmó Meloni.

"Solo puedo decir que es decepcionante que ‌no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes, en cambio, trata con mucha mayor indulgencia", ‌agregó, añadiendo que "hay ⁠una cosa que debería recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás".

Al anunciar la cancelación de su viaje ​previsto a Estados Unidos, Tajani afirmó en la red social X que "las palabras graves y ofensivas del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia".

(Editado en español por Carlos Serrano)