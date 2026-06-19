El capitán fue clave en la victoria sobre Argelia.

El inicio de la Copa del Mundo tuvo a Estados Unidos como uno de los protagonistas con la goleada sobre Paraguay por 4-1 en Los Ángeles, algo en lo que tuvo mucho que ver Mauricio Pochettino. El DT argentino se hizo cargo del equipo norteamericano en septiembre del 2024 y ha formado un plantel que promete ser protagonista en el Mundial 2026, que tiene a la Selección Argentina como la defensora del título tras Qatar 2022.

Al igual que los locales, la “Albiceleste” también tuvo un buen arranque en su debut mundialista, ya que venció por 3-0 a Argelia con una brillante actuación de Lionel Messi, que marcó su primer hat-trick en Mundiales. De ahí que Pochettino se haya desecho de elogios hacia el capitán rosarino, a quien dirigió en el PSG en la previa a Qatar y trató de cuidar para que llegue de la mejor forma a la cita máxima.

“Messi es de otro planeta. Cualquier comparación, adjetivo o palabra que utilicemos para describirlo es imposible”, afirmó el entrenador en una reciente entrevista con El partidazo de COPE horas después del triunfo de la “Scaloneta” contra los argelinos en Kansas City. Pero el DT de los Estados Unidos no se centró solamente en “Leo”, ya que también se refirió al labor del equipo de Lionel Scaloni desde la parte técnica.

“Es increíble ver a la campeona del mundo y a su cuerpo técnico”, agregó el estratega, que no dejó pasar la oportunidad para referirse al impacto que tiene la presencia de la Selección Argentina en los estadios. “Argentina es el único partido que se escucha más a la gente que a los comentaristas de la transmisión. Y encima tiene a la guinda del pastel que es Messi”, advirtió.

Claro que con el buen arranque que tuvo el equipo de las barras y las estrellas, la posibilidad de enfrentarse con la “Albiceleste” se mantiene latente, aunque Pochettino recalcó que no le gustaría ese partido. “Preferiría enfrentarme a España antes que a la Argentina por motivos futbolísticos y también sentimentales”, afirmó, aunque reconoció que el conjunto nacional sería una buena prueba para su plantel.

Messi es el goleador del certamen por el momento.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Tras la victoria sobre Argelia en Kansas City, la Selección Argentina ya comenzó a trabajar pensando en Austria, su segundo rival, en un partido clave por el liderato del Grupo J. Dicho encuentro se jugará el lunes a partir de las 14:00 (hora de Argentina) en el Dallas Stadium y podría dejar a los dirigidos por Scaloni con la clasificación a la siguiente instancia asegurada si el resultado de Argelia y Jordania acompaña.