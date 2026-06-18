Por qué muchos jugadores de fútbol tienen las medias rotas o cortadas en los partidos del Mundial 2026

Jugadores con medias rotas.

Quienes siguen de cerca el Mundial 2026 seguramente notaron un detalle que se volvió habitual en los principales estadios de Estados Unidos, México y Canadá. Desde figuras consagradas hasta jóvenes promesas aparecen con las medias agujereadas o cortadas en la zona de los gemelos, una imagen que años atrás habría resultado extraña dentro del fútbol profesional.

Lo que comenzó como una solución individual para algunos futbolistas terminó convirtiéndose en una tendencia global. Nombres de primer nivel como Jude Bellingham, Neymar, Kyle Walker y otros referentes de las principales ligas del mundo adoptaron esta práctica, que hoy forma parte del paisaje habitual del fútbol de alta competencia.

La verdadera razón por la que los jugadores cortan sus medias

La explicación principal está relacionada con la presión que generan las medias sobre los músculos de las piernas, especialmente los gemelos.

Las medias de fútbol modernas deben ser ajustadas para sostener correctamente los protectores de espinilla. Sin embargo, a medida que transcurre el partido y los músculos se expanden producto del esfuerzo físico constante, esa compresión puede generar molestias, sensación de rigidez e incluso favorecer la aparición de calambres.

Por ese motivo, muchos futbolistas realizan pequeños cortes o agujeros en la parte posterior de las medias. La intención es liberar tensión muscular y reducir la presión que sienten en los gemelos durante los 90 minutos.

El problema suele afectar especialmente a jugadores con una musculatura más desarrollada en las piernas, quienes encuentran que las medias tradicionales limitan la circulación sanguínea y generan incomodidad cuando la intensidad física aumenta.

Kyle Walker, el futbolista que convirtió la práctica en tendencia

Si bien algunos antecedentes pueden rastrearse años atrás, fue el defensor inglés Kyle Walker quien popularizó esta costumbre entre los jugadores de elite. El actual referente del fútbol inglés explicó que comenzó a hacerlo porque las medias le provocaban una fuerte presión sobre los gemelos.

"Las medias eran demasiado apretadas, así que me causaban presión en los gemelos. Era simplemente para liberar los gemelos, o liberar la tensión. Solo hice agujeros en ellas y de repente tuve algunos buenos partidos", contó el futbolista.

Jugadores con medias rotas.

A partir de entonces, la práctica se expandió con rapidez. Primero entre futbolistas de la Premier League y luego en otras ligas europeas. Hoy también la utilizan jugadores como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Conor Gallagher y numerosas figuras que participan del Mundial 2026.

Como suele ocurrir en el deporte profesional, cuando una tendencia ofrece aunque sea una mínima ventaja competitiva, termina replicándose en todos los niveles.

¿Realmente mejora el rendimiento? El debate entre médicos y especialistas

Los defensores de esta práctica sostienen que cortar las medias puede favorecer la circulación sanguínea, mejorar la sensación de comodidad y reducir la fatiga muscular durante los partidos.

Además, algunos fisioterapeutas deportivos consideran que liberar presión sobre los gemelos ayuda a disminuir la tensión acumulada y podría reducir el riesgo de sufrir calambres o molestias musculares.

También existe otro beneficio mencionado por los jugadores: una mejor ventilación. Al crear agujeros estratégicos en la tela, se facilita la salida del calor y del sudor, reduciendo la humedad y la fricción dentro del botín.

Sin embargo, la comunidad médica no tiene una postura unánime. Varios especialistas advierten que no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que cortar las medias previene lesiones o mejora significativamente el rendimiento deportivo. Incluso algunos médicos señalan que los agujeros podrían aumentar el riesgo de rozaduras en la piel y favorecer el ingreso de bacterias o agentes infecciosos.

La discusión se vuelve aún más interesante si se considera que los calcetines deportivos modernos fueron diseñados para proporcionar compresión controlada, mejorar la circulación y retrasar la fatiga muscular. Al romper esa estructura, algunos de sus beneficios podrían perderse.

¿Está permitido jugar con las medias rotas?

Sí. En la actualidad, las reglas del fútbol no prohíben esta práctica. Las Leyes del Juego establecen que los futbolistas deben utilizar camiseta, pantalón, canilleras, medias y calzado, pero no existe ninguna disposición que obligue a que las medias permanezcan intactas o sin perforaciones.

Por eso, cada vez es más frecuente observar a jugadores con cortes visibles en la parte posterior de las piernas, tanto en competiciones locales como en torneos internacionales.