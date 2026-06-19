Parece una piedra pero si te lo cruzás te puede envenenar: el pez más temido del planeta.

El océano es un universo casi desconocido, y es que la mayor parte se encuentra fuera del alcance de los científicos. En este sentido, existen especies que parecen salidas de películas. Sin embargo, no es necesario ir hasta las altas profundidades del mar para encontrar el peligro: el pez piedra es el más venenoso del mundo y fácilmente confundible por su aspecto y camuflaje.

Synanceia horrida o pez piedra es una especie altamente peligrosa que habita principalmente las aguas tropicales. Es muy habitual que sea confudido con rocas, corales o fondos arenosos. Esta es su característica principal. El mismo no ataca ni persigue presas, las espera inmóvil hasta que finalmente las envenena.

El pez piedra es altamente venenoso.

La especie se alimenta de peces pequeños que se acercan a ella creyendo que no es más que una piedra o coral. Es en ese instante que reacciona con gran velocidad y los devora. Pero eso no es todo, el pez piedra posee espinas dorsales que expulsan toxinas, con el fin de defenderse de depredadores o, incluso, personas que lo confunden por su apariencia.

Dónde habita el pez piedra y qué sucede si te pica

El pez piedra vive principalmente en aguas tropicales y poco profundas, esto quiere decir que es fácil de encontrar en los océanos Índico y Pacífico. El área de mayor concentración de la especie incluye a las regiones del Indo-Pacífico, desde el mar Rojo hasta la Gran Barrera de Coral, en Australia.

Es considerado uno de los peces más peligrosos del planeta, y es que su veneno, uno de los más potentes del reino animal, causa dolor intenso e hinchazón, y en casos más severos problemas para respirar, alteraciones cardíacas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, entumecimiento, parálisis o convulsiones.

En este sentido, ante una picadura de este animal es necesario atención médica urgente. El modo de actuar de esta especie es a través de espinas dorsales con las que, sin darse cuenta, las personas pueden entrar en contacto al confundirlo con una piedra o coral.

Al ser pisado, por ejemplo, este expulsa las toxinas a través de unas glándulas venenosas que posee y que libera cuando recibe presión externa, que interpreta como una amenaza. Esto es extremadamente doloroso y completamente sorpresivo, ya que el camuflaje del animal lo hace casi imposible de detectar en las aguas.