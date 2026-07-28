Ejército de EEUU dice que interceptó misiles iraníes lanzados en su contra en Oriente Medio

Por Kanishka Singh
WASHINGTON, 28 jul (Reuters) - El ejército estadounidense anunció el martes que interceptó varios misiles balísticos lanzados por Irán contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, y añadió que sus fuerzas permanecen "vigilantes".
El comunicado del Comando Central de Estados Unidos no mencionó la ubicación exacta que Irán habría intentado atacar.
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Axios había informado antes, citando a un funcionario estadounidense, que Irán había lanzado misiles balísticos hacia una base estadounidense en Jordania y que los misiles fueron interceptados.
"Las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en Oriente Medio. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", dijo el Comando Central de Estados Unidos en X.
Con información de Reuters