Por qué Bielsa posó mirando hacia abajo en la foto oficial de FIFA

El entrenador salió con la mirada baja en la sesión oficial de fotos de Uruguay en el Mundial

Como sucede en cada Mundial, la FIFA le solicita a cada delegación que se saquen fotos que luego serán utilizadas con diferentes fines promocionales de los partidos. En esta edición de la competencia, lo llamativo estuvo en Marcelo Bielsa, que decidió no mirar a cámara. Lo que dio como resultado que su única imagen sea una en la que aparece mirando hacia el suelo. Aunque cuenta con una explicación de por qué adoptó esta postura en las sesión de fotos de la Selección de Uruguay.

Lo primero a mencionar es que no se trata de una postura de protesta contra la FIFA y la organización del certamen en Estados Unidos, además de las sedes de Canadá y México. Esto es producto de que en las redes sociales muchos hinchas recordaron palabras del argentino en donde critica de gran manera cómo se encuentra organizado el fútbol moderno y con una tendencia a estar enfocado hacia el negocio y no al deporte.

La respuesta a esta pose es una que llegó por medio del propio Marcelo Bielsa después del empate que Uruguay protagonizó frente a Arabia Saudita. “No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron. No soy un modelo”, expresó. Sin embargo, a los pocos segundos se contradijo de gran manera y lanzó una frase que permite entender por qué no posó mirando a cámara.

“Si uno usa lentes, porque usa lentes. Sí mira a los ojos, porque mira a los ojos. Si mira para arriba o para abajo… ¿Tantas cosas hay que explicar? Se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas. No hay nada malo. Se puede usar lentes, se puede mirar directo, se puede mirar hacia abajo. No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo”, agregó.

La entrevista más corta del Mundial

No es la primera “bielsada” que se registra desde que Uruguay se encuentra en Estados Unidos para disputar el Mundial. Hace unos días, el entrenador dio una conferencia de prensa a segundos de haber bajado del avión. Lo particular es lo corto que fue el intercambio de palabras con la periodista que lo abordó para conocer sus sensaciones sobre lo que espera vivir a lo largo del campeonato.

P: Un Mundial más con Uruguay, ¿qué expectativas?

B: Con mucha ilusión

P: ¿Cómo trabajó en estos últimos días teniendo en cuenta a los jugadores lesionados?

B: Sin inconvenientes

P: ¿Cómo está Ronald Araújo después de lo que fue el viaje a Madrid?

B: Normal

P: Pero, ¿sirvió ese viaje expres?

B: Veremos con el tiempo

P: ¿Cómo ha trabajado pensando en el debut?

B: Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido

P: ¿Tiene el once en la cabeza o lo va a definir en estos días?

B: Lo voy a definir en estos días

El intercambio de palabras entre Marcelo Bielsa y la periodista uruguaya es uno que duró apenas 38 segundos. Algo que despertó varias risas en las redes sociales, pero que no es llamativo porque forma parte del accionar que el técnico argentino mostró a lo largo de su carrera.

¿Qué se le viene a Uruguay?

De acuerdo con lo que figura en el calendario, el conjunto uruguayo debe medir fuerzas con Cabo Verde el próximo domingo 21 de junio. Mientras que el viernes 26 estará probando su suerte contra España. Se estima que el encuentro ante el equipo de África es una buena oportunidad para sumar puntos y anotar varios goles porque podría ayudarlo a conseguir la clasificación a los 16avos de final.