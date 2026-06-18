Quinten Timber, de Países Bajos, queda descartado para partido contra Suecia por conmoción cerebral

El centrocampista neerlandés Quinten Timber quedó descartado para el partido del Grupo F del Mundial contra Suecia el sábado tras sufrir una leve conmoción cerebral durante un entrenamiento, informó el equipo el jueves.
Los directivos de la selección neerlandesa confirmaron que Timber, de 25 años, sufrió la conmoción tras un choque durante el entrenamiento del jueves.
El personal médico supervisó al jugador inmediatamente después del incidente y decidió que no estaría disponible para ser seleccionado.
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Este contratiempo afecta a Timber, que celebró su cumpleaños el miércoles y fue suplente en el empate 2-2 de los Países Bajos contra Japón en el partido inaugural.
Su hermano gemelo, Jurrien, ya se ha visto obligado a perderse el torneo por una lesión en la ingle.
Tras incorporarse tarde a la preparación de la selección neerlandesa después de la derrota del Arsenal ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, el defensa se vio obligado a abandonar la convocatoria poco antes de un partido amistoso de preparación contra Uzbekistán en Nueva York.
Con información de Reuters