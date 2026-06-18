Quinten Timber, de Países Bajos, queda descartado para partido contra Suecia por conmoción cerebral

Noa Lang, de la selección de los Países Bajos, reacciona junto a Quinten Timber durante el entrenamiento

​El centrocampista neerlandés Quinten Timber quedó descartado para el ‌partido del ‌Grupo F del Mundial contra Suecia el sábado tras sufrir una leve conmoción cerebral durante un entrenamiento, informó el equipo el jueves.

Los ​directivos de ⁠la selección neerlandesa confirmaron ‌que Timber, de 25 ⁠años, sufrió la ⁠conmoción tras un choque durante el entrenamiento del jueves.

El personal médico ⁠supervisó al jugador inmediatamente ​después del incidente ‌y decidió que ‌no estaría disponible para ser ⁠seleccionado.

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Este contratiempo afecta a Timber, que celebró su cumpleaños el miércoles y ​fue suplente ‌en el empate 2-2 de los Países Bajos contra Japón en el partido inaugural.

Su hermano ⁠gemelo, Jurrien, ya se ha visto obligado a perderse el torneo por una lesión en la ingle.

Tras incorporarse tarde a la preparación de la selección ‌neerlandesa después de la derrota del Arsenal ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, ‌el defensa se vio obligado a abandonar la convocatoria poco antes ‌de ⁠un partido amistoso de preparación contra Uzbekistán en ​Nueva York.

Con información de Reuters