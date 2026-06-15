Pronóstico y estadísticas de Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial 2026

Uruguay y Arabia Saudita completan la primera fecha del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se enfrenten este lunes en el Miami Stadium. Luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde, un triunfo en el debut se vuelve una oportunidad de oro para subirse a lo más alto de la tabla y empezar a pavimentar el camino hacia los dieciseisavos de final.

La Celeste, bajo la rigurosa conducción táctica de Marcelo Bielsa, llega con la obligación y el favoritismo reglamentario para imponer condiciones. Del otro lado, el conjunto asiático apesta a orden táctico y busca emular el histórico impacto que causó en la última cita mundialista, apostando a un planteo sumamente físico y concentrado para contrarrestar la intensidad charrúa.

Las campañas previas exponen el gran presente y la regularidad competitiva de los sudamericanos. Uruguay llega al estreno sosteniendo un andar sólido producto de las exigentes Eliminatorias de la Conmebol y su preparación, acumulando un registro de cinco victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimas diez presentaciones. El elenco de Bielsa ajustó piezas en el cierre de la puesta a punto con buenos rendimientos colectivos que invitan a la ilusión.

Arabia Saudita, en tanto, arriba al debut con una racha marcada por la irregularidad y la paridad en el plano internacional. En su decena de compromisos más recientes entre encuentros oficiales y amistosos, el combinado asiático cosechó tres triunfos, cuatro empates y tres caídas. Si bien el balance numérico es más austero, el cuerpo técnico confía en la capacidad de su plantel para transformarse y elevar el nivel en los escenarios de máxima presión.

En la faceta ofensiva, la jerarquía individual del delantero del Liverpool, Darwin Núñez, fue la principal llave de gol para el seleccionado uruguayo en el último tramo, consolidándose como la referencia absoluta en el área rival. Por el bando de Arabia Saudita, los festejos estuvieron concentrados en el desequilibrio de su máxima figura, Salem Al-Dawsari, quien lideró la tabla de artilleros en los compromisos recientes y se mantiene como la carta más peligrosa para romper líneas.

El plano disciplinario entrega noticias positivas para los entrenadores de cara al armado estratégico. En la serie de diez partidos analizados, la selección de Uruguay mantuvo una conducta sumamente limpia y no sufrió ninguna tarjeta roja, un reflejo de la concentración que exige el cuerpo técnico en las transiciones defensivas. La situación es idéntica en el bando de Arabia Saudita, que tampoco registró expulsados en sus últimas presentaciones, garantizando que ambos equipos inicien su camino con el plantel a disposición.

Ficha del partido: Uruguay vs. Arabia Saudita