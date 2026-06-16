Uruguay empató con Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026

Uruguay batalló pero no pudo: empate en el debut con Arabia Saudita por el Mundial 2026.

La primera jornada del Grupo H del Mundial 2026 dejó un escenario completamente abierto: España empató sin goles ante Cabo Verde y, más tarde, Uruguay también igualó 1 a 1 con Arabia Saudita. Con esos resultados, la zona aparece como una de las más equilibradas e impredecibles de la competición.

El conjunto charrúa mostró dos caras a lo largo del encuentro, con una primera mitad en la que ofreció una imagen opaca (pero elevó su nivel en el tramo final) y terminó firmando una actuación más convincente. Incluso generó situaciones suficientes para quedarse con la victoria, aunque se encontró repetidamente con una actuación sobresaliente del arquero saudí. La 'Celeste' fue en busca del triunfo hasta los últimos minutos, pero Mohammed Al-Owais respondió cada vez que fue exigido en un partido de alto ritmo disputado en Miami.

Tras el encuentro, el capitán Federico Valverde analizó el rendimiento del equipo: “Mejoramos la mentalidad y la intensidad, nos jugó un poco en contra el debut, nervios y la ansiedad”, sostuvo. El mediocampista también dejó en claro sus sensaciones por el resultado, aunque valoró la entrega del plantel: “Estoy frustrado y enojado, pero como capitán muy feliz por el trabajo de todos los compañeros”, sentenció.

Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa: "Nosotros teníamos que ganar este partido"

Después del empate ante Arabia Saudita, Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, fue contundente respecto del resultado: "Para nosotros el de hoy era un partido ganable que no ganamos. Hoy que debíamos ganar no ganamos".

"No estuvimos dinámicos y profundos por los dos costados. Zanabria por izquierda y Canobio por derecha me pareció que le podían dar movilidad que el equipo no había tenido. Tampoco digo que es directamente influencia de los ingresantes el cambio, pero yo percibía un poco más intercambio de posiciones, asociaciones, sorpresas, cambio de ritmo: todo lo que nos faltó en el primer tiempo", añadió, sobre el aspecto táctico del encuentro.

Además, el 'Loco' se refirió a la floja primera mitad que jugó su equipo, una imagen que pudo levantar en el complemento: "El partido es todo y si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo en el primer tiempo no utilizamos 45 minutos para hacer lo mismo que hicimos en el segundo. Nosotros hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo, haberlo hecho en la mitad del tiempo disponible es una ventaja".

"El análisis del rival coincide con la imagen que yo tenía de sus jugadores", concluyó Bielsa. Ahora, Uruguay enfrentará su próximo compromiso frente a Cabo Verde el próximo 21 de junio a las 19 horas (en Argentina), un duelo clave para sumar puntos y encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Video: los goles del empate entre Uruguay y Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H

El fixture de Uruguay en el Grupo H del Mundial