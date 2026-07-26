Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 26 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Arranca el domingo con nubes y claros en la Ciudad: 12° y alta humedad
Arrancamos el domingo en Capital Federal con una temperatura de 12°C y condiciones de nubes y claros. La humedad es alta, alcanzando el 92%, lo que genera una sensación térmica igual a la temperatura real, de 12°C.
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional registrados a las 04:00, la probabilidad de lluvia es nula (0%), por lo que no se esperan precipitaciones para el amanecer. El viento sopla desde el sur a 6 km/h con ráfagas de 10 km/h, manteniendo el ambiente calmo.
La nubosidad alcanza el 51%, con una cota de nieve en 3200 metros y presión atmosférica de 1016 hPa. No se registra niebla. El punto de rocío se ubica en 10°C, lo que explica la sensación de humedad en el aire. Buen domingo para salir temprano, aunque con abrigo liviano.
Hace 25 minutos
Madrugada fresca y nubes en Buenos Aires: el clima ahora y lo que viene
Arrancamos la madrugada porteña con 11°C y un cielo parcialmente nuboso que domina el paisaje. La sensación térmica es idéntica a la temperatura real, 11°C, gracias a la alta humedad del 93% que se siente en el ambiente. A esta hora, la probabilidad de lluvia es nula —0%—, así que los planes al aire libre no corren riesgo.
El viento sopla del sector sur a 5 km/h con ráfagas que alcanzan los 11 km/h, apenas una brisa. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa, estable, mientras que la nubosidad alcanza el 76%. No se reporta niebla y el punto de rocío en 10°C refuerza la sensación de humedad. La cota de nieve está alta, en 3200 metros, propia del invierno porteño.
Una madrugada tranquila, ideal para quienes madrugan o vuelven de noche. Seguí la evolución del clima en Capital Federal con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Madrugada fría y húmeda: así arranca el domingo en Capital Federal
Arranca la madrugada del domingo en Capital Federal con 11 grados y una sensación térmica que se mantiene en los mismos valores, según el último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 76% que no alcanza para generar lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0%.
La humedad es la gran protagonista de esta hora, trepando al 93%, lo que realza la sensación de frío a pesar de que la temperatura y la térmica coinciden. El viento sopla leve, a 5 km/h con ráfagas de hasta 11 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1016 hPa. La visibilidad no presenta reportes de restricciones y no se registra niebla en la ciudad.
Para quienes madrugan o vuelven de la noche, la cota de nieve se encuentra elevada, a 3200 metros, así que no hay riesgo de precipitación sólida en el área metropolitana. El punto de rocío de 10°C confirma el ambiente saturado de vapor. Un inicio de jornada estable, sin sorpresas meteorológicas, ideal para planificar actividades al aire libre con abrigo liviano.
Hace 1 hora
Buenos Aires amanece con 11°C y cielo parcialmente nuboso: sin lluvias a la vista
Buenos Aires arranca este domingo con 11°C y un cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es igual, gracias a la baja intensidad del viento, que sopla a solo 5 km/h con ráfagas de hasta 11 km/h. La humedad alcanza el 93%, lo que deja el ambiente bastante húmedo, aunque sin niebla. La probabilidad de lluvia es 0%, así que el amanecer será tranquilo. La presión atmosférica se ubica en 1016 hPa, estable. Para los que planean actividades al aire libre, la cota de nieve está en 3200 m, pero en Capital no hay riesgo. Un inicio fresco pero sin complicaciones.
Hace 1 hora
Buenos Aires: 11°C y parcialmente nuboso a las 03:00
Capital Federal registra una temperatura de 11°C a las 03:00 de este domingo. El cielo se presenta parcialmente nuboso con una sensación térmica de 11°C. La humedad alcanza el 93% y no se esperan lluvias (0% de probabilidad).
El viento sopla a 5 km/h con ráfagas de hasta 11 km/h. La presión atmosférica es de 1016 hPa, el punto de rocío es de 10°C y la visibilidad es buena. No hay niebla. La cota de nieve se ubica en 3200 metros.
Con la humedad alta, la sensación de frío puede intensificarse. Seguí toda la información del Servicio Meteorológico Nacional en este liveblog.
Hace 14 horas
Emergencia climática en la cordillera: familias aisladas y rutas bloqueadas por la nieve
Las intensas nevadas desencadenaron una serie de complicaciones en múltiples provincias del oeste del país. Se vieron afectados desde el tránsito internacional hasta el normal desarrollo del ciclo lectivo.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 25 de julio
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Miles huyen de los incendios en Francia; se juntan incendios en las afueras de Madrid
Incendio forestal en Lege-Cap-Ferret
07:22 | 24/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:42 | 23/07/2026
Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para todo el país por diversos fenómenos que tendrán lugar en las próximas horas. Se esperan lluvias de variada intensidad, caída extrema de temperaturas y vientos fuertes.
15:06 | 23/07/2026
Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales
El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.
Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.
14:50 | 23/07/2026
Alerta roja por frío extremo en el sur de la Patagonia: las zonas afectadas
Se esperan máximas muy marcadas por debajo de cero grados. El Servicio Meteorológico emitió alertas naranja y rojas. Las autoridades solicitaron a la población evitar hacer viajes innecesarios y extremar la precaución.
Incendio forestal en Francia obliga a huir a miles de personas; persiste riesgo en Europa
Un incendio forestal arde en una zona boscosa del departamento de Gironda en medio del empeoramiento de las condiciones de sequía tras una ola de calor y la escasez de agua en gran parte de Francia.
06:31 | 23/07/2026
Alerta: cómo continúa el pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Advertencias inconexas y planes obsoletos dejaron a las víctimas del incendio en España a su suerte
Imagen de archivo de una casa quemada tras los devastadores incendios forestales en Bédar, Almería, España.
Francia registró 5.764 muertes en exceso durante olas de calor de junio y julio: agencia de salud
Imagen de archivo de varias personas resguardándose bajo un paraguas en una calle de Montmartre durante una ola de calor en París, Francia.
11:31 | 22/07/2026
Alerta roja por temperaturas extremas: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:09 | 21/07/2026
El Niño ya comenzó: pronostican que el calentamiento global podría aumentar su impacto
Las anomalías térmicas podrían superar los tres grados entre octubre y diciembre. A partir de la primavera en la Argentina, las lluvias podrían ser más intensas.
16:45 | 21/07/2026
Histórica nevada Mendoza: puertas bloqueadas, rutas cerradas y centros de esquí aislados
Desde hace una semana, la provincia atraviesa un fuerte temporal que obligó a evacuar a 50 personas que viven y trabajan en zona de alta montaña.