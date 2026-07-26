Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 26 de julio

Arrancamos el domingo en Capital Federal con una temperatura de 12°C y condiciones de nubes y claros. La humedad es alta, alcanzando el 92%, lo que genera una sensación térmica igual a la temperatura real, de 12°C.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional registrados a las 04:00, la probabilidad de lluvia es nula (0%), por lo que no se esperan precipitaciones para el amanecer. El viento sopla desde el sur a 6 km/h con ráfagas de 10 km/h, manteniendo el ambiente calmo.

La nubosidad alcanza el 51%, con una cota de nieve en 3200 metros y presión atmosférica de 1016 hPa. No se registra niebla. El punto de rocío se ubica en 10°C, lo que explica la sensación de humedad en el aire. Buen domingo para salir temprano, aunque con abrigo liviano.