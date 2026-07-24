Miles huyen de los incendios en Francia; se juntan incendios en las afueras de Madrid

Incendio forestal en Lege-Cap-Ferret

Por Michael Francis Gore y ​Stephane Mahe

NAVALUENGA, España/LEGE-CAP-FERRET, Francia, 24 jul (Reuters) - Decenas de miles de personas huyeron el viernes de incendios forestales en el suroeste de Francia en automóviles y en barcos, ‌mientras España declaró el estado de ‌emergencia nacional, después de que varios incendios de gran magnitud se unieron en las afueras de Madrid y el calor abrasador dejó la región en condiciones de sequedad extrema.

Las autoridades francesas ordenaron la evacuación total de la península de Cap Ferret, un importante destino turístico de su costa atlántica. Dos incendios se unieron a las afueras de Madrid, y un tercero estaba a punto de sumarse, informaron fuentes del Gobierno.

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Ambos países, que han sufrido ​una sucesión de olas de ⁠calor e incendios en los últimos meses y años —fenómenos que, según los científicos, ‌se han visto agravados por el cambio climático—, solicitaron ayuda a la ⁠Unión Europea, ya que los incendios pusieron a prueba ⁠los servicios de emergencia.

La declaración de emergencia nacional en España —la primera por un incendio forestal— permitió acceder a fondos para hacer frente a la crisis.

La presidenta de la Comunidad de ⁠Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que el incendio es el peor que ha ​sufrido la comunidad, al informar a periodistas de que los ‌focos se habían fusionado.

LAS NUBES SE VOLVIERON "CADA VEZ ‌MÁS OSCURAS"

En el suroeste de Francia, las autoridades enviaron embarcaciones para ayudar en ⁠la evacuación y se ordenó a un total de unas 63.000 personas, muchas de ellas turistas, que abandonaran la zona, ya que dos grandes incendios independientes amenazaban viviendas y campings, informaron las autoridades.

"Desde nuestra casa teníamos vistas a los incendios (…) Podíamos ver cómo las nubes ​se volvían ‌cada vez más oscuras", explicó Yoan Urien, que se marchó a última hora del jueves después de que la policía ordenó a todos los vecinos de su barrio, en la localidad de Biscarrosse, que abandonaran la zona.

"Pude encontrar un lugar donde refugiarme con mis mascotas, pero… ha sido todo un susto", dijo ⁠a Reuters este joven de 26 años.

El otro gran incendio, que se inició en la cercana localidad de Saumos, al norte de Cap Ferret, amenaza con cortar la única carretera de salida de la península y es el mayor registrado hasta ahora esta temporada en Francia, dijo el ministro del Interior, Laurent Nunez, a la televisión local.

Ha arrasado más de 12.500 hectáreas de bosque y ha destruido más de 50 viviendas y un camping, informaron las autoridades.

En España, se ordenó ‌la evacuación de más de 19.000 personas de localidades situadas en las montañas al oeste de Madrid, mientras más de 2.000 efectivos y 10 aviones luchaban en vano por evitar que los incendios se unieran, dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La zona al oeste de Madrid, donde muchos residentes de la capital tienen segundas residencias, está densamente poblada. Solo en una urbanización ‌se habían destruido 43 viviendas, informó Díaz Ayuso.

Es el segundo año consecutivo en que España se enfrenta a una temporada de incendios especialmente destructiva.

En lo que va de año ha habido más de ‌29 incendios de gran ⁠envergadura en España, que han afectado a una superficie cinco veces mayor que en el mismo periodo de 2025, cuando ya fue un récord, ​dijo la ministra de Medio Ambiente, Sara Aagesen, en una publicación en las redes sociales.

(Contribución de Manuel Ausloos, Coralie Lamarque, Zhifan Liu, Forrest Crellin, Inti Landauro, Guillermo Martínez, Violeta Santos Moura, David Latona, Marco Trujillo y Emma Pinedo; edición en español de Javier López de Lérida)