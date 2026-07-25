La Policía de Formosa recibió más de 3.000 prendas confeccionadas elaboradas por FONTEX: todos los detalles

El Programa FONTEX realizó una nueva entrega de indumentaria destinada a la Policía de la provincia de Formosa, en el marco de la planificación mensual que lleva adelante para abastecer a las distintas áreas de la fuerza de seguridad provincial.

En esta oportunidad, se entregaron un total de 3.600 prendas confeccionadas íntegramente en la provincia, que incluyen camisas, pantalones de trabajo y de fajina, además de uniformes específicos para el personal de Seguridad Vial y gorras reglamentarias.

El director de FONTEX, Néstor Sosa, destacó que el programa produce el 100% de los uniformes utilizados por los distintos departamentos de la Policía formoseña, consolidando un esquema de producción local que permite responder a las necesidades de la institución.

Asimismo, explicó que el proceso de confección comienza con el trabajo de las diseñadoras del programa, quienes elaboran los modelos y prototipos de las prendas. Posteriormente, estos diseños son presentados a las autoridades policiales para su evaluación y eventual aprobación.

En caso de requerirse modificaciones, los prototipos regresan al área de diseño hasta alcanzar las especificaciones solicitadas por la fuerza. Una vez finalizada esta etapa, se inicia la confección de los uniformes que serán distribuidos según la planificación establecida. “Todos los uniformes que utiliza la Policía de Formosa son confeccionados por FONTEX”, remarcó Sosa.

La nueva entrega reafirma el trabajo conjunto entre el programa provincial y la fuerza policial, garantizando la provisión permanente de indumentaria de trabajo elaborada con mano de obra local y destinada a las diversas funciones que cumple el personal policial en todo el territorio provincial.

Qué es Fontex

Desde desde sus inicios en 2011 con solo dos cooperativas y 20 empleados, la empresa formoseña Fontex experimentó un crecimiento exponencial hasta alcanzar hoy una estructura de 52 cooperativas y más de 600 trabajadores distribuidos en 18 localidades provinciales. Bajo la dirección ejecutiva de Sosa, la entidad diversificó su producción para abarcar desde uniformes escolares y banderas hasta indumentaria policial y deportiva.

Además, se pone un gran énfasis en el sector sanitario mediante la confección de insumos críticos como kits de cirugía, ambos y barbijos. Este esquema de producción local garantiza el abastecimiento estratégico de diversos organismos del Estado, lo que permite que cada ministerio se encargue de la distribución de las prendas según las necesidades específicas de salud, educación y seguridad en todo el territorio.