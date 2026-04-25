Producción local y empleo: el modelo textil que impulsa Formosa en un contexto adverso

Bajo un esquema que articula producción y empleo, Formosa sostiene el desarrollo del sector textil a través del Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil (Fontex), basado en la demanda estatal y la participación de cooperativas locales. En ese marco, la iniciativa provincial realizó una nueva entrega de indumentaria destinada a la Policía, como parte de un sistema de provisión periódica que dinamiza la actividad.

En esta ocasión se distribuyeron 3.662 prendas, entre camisas, pantalones de fajina, camisacos, pantalones DDR, chombas y gorras, confeccionadas por consorcios y unidades productivas locales. Desde la coordinación del programa señalaron que este esquema se sostiene de manera mensual, lo que garantiza continuidad en la producción y previsibilidad en el empleo.

En contraste con el escenario que atraviesa la industria textil en otras regiones del país, afectada por la apertura de importaciones y la caída de la actividad, el caso formoseño se apoya en una política sostenida que fortalece la producción local. El modelo no solo impulsa la actividad, sino que también consolida empleo y estructura un circuito económico con base en actores del territorio.

El director del programa, Néstor Sosa, señaló que entre tres y cuatro unidades productivas están dedicadas específicamente a la confección de indumentaria para la fuerza policial. Según explicó, este esquema permite organizar la producción y distribuir tareas de acuerdo con los requerimientos mensuales, garantizando continuidad en el trabajo.

La provincia impulsa la industria

En relación al funcionamiento general, el director del Programa señaló que actualmente se registra una desaceleración en la entrega de insumos y materia prima. No obstante, afirmó que se continúa con el trabajo diario para cumplir con los objetivos establecidos y que actualmente se hace "un poco más lenta la entrega de la materia prima e insumo", pero aún así se cumplen los objetivos planteados.

Sosa concluyó que el programa mantiene la compra de materiales y ajusta los valores de producción en función de la evolución de los costos. La entrega forma parte de las acciones regulares del programa, que opera en el Parque Industrial de la capital formoseña.

Qué es Fontex

Desde desde sus inicios en 2011 con solo dos cooperativas y 20 empleados, la empresa formoseña Fontex experimentó un crecimiento exponencial hasta alcanzar hoy una estructura de 52 cooperativas y más de 600 trabajadores distribuidos en 18 localidades provinciales. Bajo la dirección ejecutiva de Sosa, la entidad diversificó su producción para abarcar desde uniformes escolares y banderas hasta indumentaria policial y deportiva.

Además, se pone un gran énfasis en el sector sanitario mediante la confección de insumos críticos como kits de cirugía, ambos y barbijos. Este esquema de producción local garantiza el abastecimiento estratégico de diversos organismos del Estado, lo que permite que cada ministerio se encargue de la distribución de las prendas según las necesidades específicas de salud, educación y seguridad en todo el territorio.