Peronismo: razones de una interna recalentada

El acto en Parque Lezama que encabezó Máximo Kirchner por el aniversario de la detención de Cristina Kirchner marcó el comienzo de una de las semanas más críticas de las tensiones internas del peronismo. Las recriminaciones del diputado a Axel Kicillof dieron paso a una serie de declaraciones de otros dirigentes alineados con la ex presidenta, todas en el mismo sentido y sin respuesta del gobernador, que ordenó a los suyos no contestar. Según describía un referente que frecuenta a Máximo Kirchner, hubo dos disparadores del enojo. Por un lado, los dichos de una legisladora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) contra CFK que nunca fueron desautorizados. Por otro, un tuit de Kicillof que interpretaron como un intento de congraciarse con quienes se sienten dolidos por la detención de la ex presidenta.

A los cuestionamientos de Máximo le siguieron intervenciones de dirigentes camporistas como Facundo Tignanelli, Emmanuel González Santalla, Lucía Cámpora y Paula Penacca, una secuencia que difícilmente pueda atribuirse a iniciativas individuales en una organización que no suele dejar libradas estas definiciones al libre albedrío. Distinto era, aclaraban, el caso de Guillermo Moreno, Sergio Berni y Mario Ishii, que se sumaron gustosos a la movida. "Son los impunes que tenemos de este lado", definían desde el cristinismo. En ese sector argumentaban que la primera piedra de esta escalada la había arrojado el kicillofismo. Señalaban, en particular, unas declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iañez, del sector de Andrés Larroque dentro del MDF, durante un encuentro en la Casa de las Madres. Allí destacó la figura de Cristina, "por más que ahora esté equivocada y joda bastante las pelotas".

El malestar, explicaban, fue que nadie salió posteriormente a desautorizar a Iañez ni a aclarar que sus dichos no representaban la posición del espacio, justo luego de que se hubiera generado un diálogo por la organización de la despedida del Indio Solari. "Es una estupidez. Es como si saliéramos a enojarnos cada vez que alguien de La Cámpora dice algo contra Kicillof", replicaban cerca del gobernador. El otro elemento que en el entorno de Máximo señalaban -llamativamente- como disparador fue el tuit que Kicillof publicó al cumplirse un año de la detención de CFK. "A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa", escribió.

Obviamente, el problema no fue el texto, irreprochable, sino lo que interpretaron como un intento de ir en busca de los votantes de la ex presidenta sin aceptar su conducción. "Se quieren quedar con los votos y el espacio de Cristina, pero sin reconocerla a ella como líder, algo que ni siquiera se animan a expresar en público", explicaba un dirigente del cristinismo. La bronca, añadía, se potenciaba por la sensibilidad del aniversario y por el agravamiento de las condiciones de detención de la ex presidenta, quien sufre el ensañamiento judicial. El cuestionamiento de fondo era que Kicillof no construyó -o, al menos, todavía no- un "axelismo" diferente del "cristinismo" ya conocido, sino que se propone como un continuador. Las encuestas, resaltaban, muestran porcentajes similares de ambos en imagen positiva y negativa, una prueba de que sus apoyos se solapan.

"No le agregó nada al kirchnerismo", remarcaban. En esa lógica, el gobernador sería algo así como un apropiador de la marca, sin pagar ningún royalty. "Muchos quieren los votos de Cristina, pero no sus cicatrices", lo describió alguna vez Máximo. "Lo que queremos es que le cueste, que no se la lleve de arriba", agregaba ahora un dirigente de su entorno. Entretanto, la estrategia es mantener la consigna "Cristina libre" como recurso de acumulación política y como recordatorio de la "conducción" que, insistían, continúa ejerciendo la ex presidenta. En esa lógica, quien más claramente enarbole esa bandera tiene mayores probabilidades de heredar sus apoyos. De ahí la definición de Máximo de que no debía haber un "candidato por default", sino que ese lugar debía ganarse.

Hay quienes dudan de que Cristina comparta al cien por ciento esta estrategia. De hecho, una de las personas que habló con la ex presidenta esta semana contó que no estaba de acuerdo con el discurso de Máximo en Parque Lezama porque volvía a colocar a Kicillof en el lugar de víctima, algo de lo que suelen acusar al gobernador. La ex presidenta no envió un audio al acto por temor a cualquier acción que pudiera complicar todavía más sus condiciones de detención. Además, tomó nota de que, desde que dejó de hablar públicamente, no dejó de recomponer su imagen en las encuestas. Principalmente porque cobra más relieve su situación de detenida en un gobierno de ultraderecha al que no dejan de aparecerle casos de corrupción.

Respecto de la respuesta de Kicillof, el mensaje lo dejó claro el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. "No me interesa pelearme con La Cámpora, con el Frente Renovador o no sé quién. Yo me quiero pelear todos los días con Milei", avisó. No habrá reacción ni respuesta pública a las recriminaciones internas y mantendrán la confrontación con la Casa Rosada. Tampoco habrá novedades respecto de los funcionarios camporistas que revisten en la administración bonaerense. En el entorno del gobernador están convencidos de que esas balas que les tiran terminan rebotando e impactando en quienes las disparan. "Están desesperados porque ven que se les va el tren y se quedan sin nada para negociar. Es un sector político que se va reduciendo", sostenían.

Respecto a la posibilidad de una visita de Kicillof a San José 1111, explicaban que cada reunión entre ambos tienen carácter político. "No es una cuestión personal, de preguntarle 'qué necesita' porque nosotros conocemos la situación en la que ella se encuentra. Cuando se juntan es para hablar de política", sostenían. Por eso, volverán a reunirse el día que tengan algo para resolver en ese plano, no antes. Recordaban que del último encuentro Kicillof había salido con la impresión de que todo había andado bien, pero luego se encontró con una carta pública de CFK en la que insistía en calificar el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires como "un error político" y lo responsabilizaba por la derrota en las legislativas nacionales de octubre. No veían, entonces, la necesidad de repetir la experiencia a menos que sea para resolver alguna cuestión concreta.

Más allá de lo que se dijo esta semana sobre listas separadas, en ambos sectores piensan en unas PASO en 2027, dado que, de lo contrario, se correría el riesgo de regalarle una victoria a Milei en primera vuelta. "Es cierto que todavía no hay un candidato de nuestro lado, pero Cristina ya demostró que, si es alguien conocido, le alcanza con un video de cinco minutos para posicionarlo", comentaba un dirigente cristinista. Incluso, en este contexto que parecería tan contrario a esa posibilidad, también había quienes seguían sosteniendo que finalmente se llegará a algún tipo de acuerdo, dado todo lo que estará en juego a nivel nacional y provincial. "Es verdad eso que se dijo esta semana: para Cristina el mejor candidato todavía es Axel y a ella nunca le gusta jugar a perdedor. Yo creo que todavía hay que esperar", deslizaba un dirigente que suele conversar con la ex presidenta.