El escándalo que rodea a Corea del Sur tras la eliminación del Mundial 2026: qué pasó.

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 desató una profunda crisis en el fútbol del país. Horas después de quedar tercero en el Grupo A y sin chances de avanzar a los dieciseisavos de final, el director técnico Hong Myung-bo presentó su renuncia al cargo: "Como entrenador principal, asumo toda la responsabilidad por los resultados y decidí renunciar", afirmó en una conferencia de prensa realizada en la concentración del equipo en Guadalajara. Según trascendió, regresará por la madrugada a territorio surcoreano para evitar los reproches y críticas de los hinchas.

La derrota ante Sudáfrica en la última fecha marcó el final del ciclo de Hong, que había regresado al seleccionado en 2024 tras una primera experiencia en la edición de Brasil 2014, ocasión en la que también el combinado asiático quedado eliminado en la primera instancia del torneo. Corea del Sur había comenzado esta competición con un triunfo ante Chequia, pero luego encadenó derrotas frente a México y Sudáfrica que lo dejaron fuera de la pelea por meterse en la fase eliminatoria. La eliminación provocó una fuerte reacción en el país, con fuertes cuestionamientos por la designación del entrenador y por el funcionamiento del equipo.

La crisis escaló rápidamente hasta el ámbito político, al punto que el presidente del país, Lee Jae Myung, criticó con dureza la gestión de la selección y pidió una investigación sobre las causas del fracaso. "Estoy absolutamente desconcertado", expresó el mandatario, quien apuntó contra "la incompetencia y el favoritismo" en la conducción del fútbol nacional. También reclamó que se esclarezca el proceso de designación del entrenador y que se impulsen reformas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Mientras tanto, la Asociación Coreana de Fútbol deberá iniciar la búsqueda de un nuevo seleccionador en medio de un clima de fuerte descontento tras una de las mayores decepciones deportivas de los últimos años.

La declaración del presidente de Corea del Sur tras la eliminación del Mundial: "Profunda decepción"

"Como expresidente honorario de un club de fútbol profesional y miembro de corazón de los 'Red Devils', no sólo siento sorpresa, sino una enorme confusión ante este inesperado resultado", dijo el mandatario en un extenso comunicado en el que criticó la estructura y gestión de la selección nacional y el nombramiento de Myung-bo como entrenador.

"Una vez más, ha quedado demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Si se valora la lealtad y el faccionalismo por encima de la competencia y se designa como líder a una persona incapaz, el desenlace es tan predecible como el fuego", continuó.

Por último, el mandatario adelantó que tomará parte en la toma de decisiones para cambiar el rumbo del proyecto deportivo: "Ofrezco sinceras disculpas al pueblo por la profunda decepción causada por esta absurda situación. Actuaremos con rapidez para reformar la administración deportiva y garantizar que esto no vuelva a ocurrir".