La Justicia Federal procesó a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", por considerarlo presunto coautor material del triple crimen de Florencio Varela en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20) durante septiembre de 2025. El narcocriminal fue extraditado de Perú en abril pasado, para ser juzgado en la Argentina en el marco de la investigación por los femicidios de las tres jóvenes.

Actualmente se encuentra detenido en el Penal de Máxima Seguridad de Marcos Paz e imputado por el delito de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género en los tres hechos".

El procesamiento de "Pequeño J" fue llevado a cabo por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez. En un fallo donde explicó su decisión, el magistrado indicó que el sospechoso "realizó aportes esenciales para la concreción iter criminis participando en distintas fases del accionar delictivo".

En el documento, el juez sostiene que Valverde llevó a cabo "la planificación, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio, hasta el control y sometimiento de las mismas en el inmueble donde fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas”.

En conclusión, para el juez Rodríguez la intervención de "Pequeño J" en el triple crimen de Florencio Varela "no fue marginal ni accesoria" sino que, por el contrario, funcionó como "una convergencia intencional con el resto de los intervinientes en el hecho".

Qué pena puede recibir "Pequeño J" por el triple crimen

Pequeño "J" podría recibir la pena máxima por los delitos que se le imputan, es decir, prisión perpetua, puesto que no solo se le adjudica la participación en el femicidio de Brenda, Lara y Morena; además, está siendo investigado por ser el presunto líder de una banda narcocriminal que operaba a gran escala "vinculada a otros delitos de explotación sexual, trata y hasta lavado de activos".

Rodríguez debió pedir autorización a la Justicia de Perú para poder proceder con el procesamiento de estos delitos. No obstante, por el momento, las autoridades peruanas no contestaron la solicitud.

En tanto, la defensa de Tony Janzen Valverde, a cargo del abogado Lucas Contreras Alderete, afirmó que, de ser condenado por el crimen de las jóvenes a prisión perpetua, se apelará a la medida inmediatamente.