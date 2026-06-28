La casa de La Boca que esconde una leyenda oscura: duendes, gritos y una tragedia inexplicable.

Buenos Aires está llena de historias ocultas que mezclan misterio, tragedia y relatos sobrenaturales. Entre ellas aparece la leyenda de la Torre del Fantasma, una construcción ubicada en la zona de La Boca que, según cuentan, quedó marcada por una serie de episodios inexplicables.

Todo comenzó cuando María Luisa Auvert Aurnaud, una estanciera y mujer de gran fortuna, encargó a un arquitecto catalán la construcción de un edificio de departamentos con la intención de venderlo. Sin embargo, el resultado fue tan imponente que decidió instalarse allí junto a sus sirvientes, su perro y su loro.

La Torre Fantasma es una de las leyendas urbanas de La Boca.

Con el paso del tiempo, el lugar empezó a ganar mala fama. Según el relato, los empleados comenzaron a abandonar la vivienda sin explicación, ya que aseguraban sentir miedo por los extraños sucesos que ocurrían dentro de la casa. Finalmente, una noche, María Luisa abandonó la propiedad y decidió refugiarse en su estancia, dejando atrás la construcción que con el tiempo sería conocida como la Torre del Fantasma.

La artista, la foto misteriosa y la aparición de los duendes

Años después, la torre más alta del edificio fue alquilada por una artista plástica llamada Clementina, quien convirtió el lugar en su atelier. La joven era querida por los vecinos por su amabilidad y simpatía, hasta que comenzaron a ocurrir hechos extraños.

Una periodista llamada Eleonora visitó el taller para realizar una entrevista y fotografió las obras de Clementina, tanto las terminadas como aquellas que todavía estaban en proceso. Poco después de esa visita, comenzaron a escucharse gritos provenientes de la torre.

La situación terminó en tragedia cuando Clementina murió al arrojarse desde lo alto del edificio. El hecho sorprendió a todos, ya que nada hacía pensar que la artista pudiera tomar esa decisión.

Tiempo después, al revelar las fotografías tomadas durante la entrevista, Eleonora descubrió que en una de las fotos del cuadro en el que trabajaba Clementina aparecían, según la leyenda, tres figuras similares a duendes rodeando la pintura.

Intrigada por lo ocurrido, la periodista investigó la historia de María Luisa Auvert y llegó hasta su estancia para entrevistarla. Durante la conversación, la mujer le preguntó si creía en los duendes y decidió revelar un secreto que había mantenido oculto durante años.

Según su relato, en la antigua casona de La Boca habitaban duendes catalanes que al principio parecían seres amigables, pero que podían transformarse en criaturas peligrosas cuando se enfurecían. La mujer aseguró que uno de ellos había intentado aprovecharse de una empleada y, tras la reacción de ella, comenzó una serie de hechos aterradores que pusieron en riesgo a quienes vivían en la casa.

La leyenda urbana dice que los duendes todavía permanecen en la Torre del Fantasma y que continúan asustando a quienes se acercan al lugar, ubicado en el barrio de La Boca.