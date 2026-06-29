Desgarrador: así se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina

Federica Pais se encontraba en las instalaciones de Canal 9 cuando ocurrió el trágico accidente de su hermana, Ernestina Pais.

En el momento del fallecimiento de Ernestina Pais, el pasado viernes 26 de junio, a raíz de un accidente automovilístico y ferroviario ocurrido en la localidad bonaerense de Martínez, su hermana, Federica Pais, se encontraba en las instalaciones de Canal 9. En ese contexto, fue notificada sobre lo sucedido y decidió abandonar el establecimiento de inmediato.

La conductora Susana Roccasalvo, durante la última emisión del programa de espectáculos Implacables (El Nueve), relató lo ocurrido: “Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia”.

Asimismo, la panelista Lola Cordero aportó más detalles sobre el momento en que la producción interrumpió la rutina de Federica: “Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia. El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar”.

La dolorosa lucha de Ernestina Pais contra el alcohol

Cuatro meses antes de su fallecimiento, Ernestina Pais visitó el canal de streaming Bondi Live y reveló su complicada situación con el alcohol y su experiencia estando internada. En ese sentido expresó: “El primer tiempo, bueno, yo fui judicializada además. ¿Y sabés lo que implica la judicialización? Que hagas un tratamiento, no es que te meten preso. Vos no lo estás entendiendo, con lo cual te vamos a internar para que cumplas el tratamiento”.

Además relató: “Desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor. ¿Qué es lo que tiene un adicto? ¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. La frustración lo supera, ¿por qué? Porque no tenés herramientas. Entonces, yo creo que ya mis herramientas escaseaban a nivel poder enfrentar el dolor desde chica”.

Finalmente explicó: “En la internación, un gran lugar donde estuve, de verdad, donde yo tenía terapias individuales, terapias grupales, obviamente grupos, y vinculares. Y en las vinculares yo empecé a desandar un montón de cosas que yo no sabía que estaban ahí”.