El Tren de la Costa continúa con servicio reducido por el choque en el que murió Ernestina Pais: qué se sabe hasta ahora

El Tren de la Costa continúa con servicio reducido entre las estaciones Delta y San Isidro R tras el choque fatal en el que murió la conductora Ernestina Pais el viernes por la noche. Aunque el vehículo involucrado ya fue retirado, los trabajos en la zona siguen activos y aún no hay fecha confirmada para la normalización del servicio.

En primer lugar, la cuenta oficial del Tren Mitre informó este lunes que las tareas de reparación continúan en el sector afectado. Por esa razón, el recorrido del Tren de la Costa se mantiene limitado, generando inconvenientes para los usuarios habituales. Asimismo, desde Trenes Argentinos confirmaron que el automóvil fue removido pocas horas después del accidente. Sin embargo, el impacto provocó daños significativos en la catenaria, lo que obliga a un trabajo técnico más complejo.

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La catenaria ferroviaria, cabe recordar, es el sistema de cables aéreos que suministra energía eléctrica a las formaciones. Su reparación resulta indispensable para garantizar la seguridad y el funcionamiento pleno del servicio. En consecuencia, las cuadrillas trabajan a contrarreloj para restablecer la infraestructura dañada. No obstante, hasta el momento no se ha podido precisar cuándo volverá a circular el tren en condiciones normales.

Por otro lado, la tragedia que costó la vida a Ernestina Pais, de 54 años, generó conmoción en el ámbito mediático y social. La conductora era reconocida por su trayectoria en radio y televisión, lo que amplificó el impacto de la noticia.

Al mismo tiempo, la continuidad del servicio reducido generó malestar entre los pasajeros frecuentes. Ante esto, las autoridades ferroviarias remarcaron que la prioridad es garantizar la seguridad antes de habilitar nuevamente el recorrido completo, por lo que pidieron paciencia y comprensión a los usuarios.

En este marco, se evalúan medidas alternativas para mitigar el impacto en la movilidad de la zona norte del Gran Buenos Aires pero las opciones resultan imitadas debido a la particularidad del trazado del Tren de la Costa. En este sentido, el servicio reducido entre Delta y San Isidro R se mantendrá hasta nuevo aviso. La comunicación oficial insiste en que se informará cualquier novedad a través de los canales habituales.

Mientras tanto, la investigación sobre el accidente avanza en paralelo. Se busca determinar las circunstancias exactas del choque y las responsabilidades correspondientes.

El último adiós a Ernestina Pais

Ernestina Pais falleció el pasado viernes 26 de junio, luego de ser arrollado su auto por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, a la altura de Sáenz Peña y Elcano. Este domingo entre las 8 y 11:30 am se llevó adelante el último adiós a la conductora, del cual formó parte su círculo privado, dado que la intención de la familia era la de un "responso íntimo, muy cerrado", según trascendió.

A lo largo de la mañana se acercaron a la sala Alessandria, ubicada en la planta baja de Av. Córdoba 5084, compañeros de elenco de El divorcio del año. Recordemos que, Ernestina se dirigía a una función de la obra dirigida por José María Muscari al momento del trágico accidente.

María Valenzuela, amiga íntima de Pais, y Rocío Igarzábal, con quien se volvió muy unida en el último tiempo gracias a la obra de Muscari, se hicieron presentes, al igual que María Carámbula y su pareja el economista Javier Timerman, Malena Pichot, Alejo Ortiz y Gastón Pauls, expareja de la conductora. Todos ellos acompañaron a Federica Pais, hermana de la también actriz, Milka Truol, madre de ambas, y Benicio Guyot Pais, único hijo de Ernestina con el fotógrafo Alejandro Guyot.

