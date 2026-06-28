Irak detiene a políticos y funcionarios en el marco de una campaña contra la corrupción

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, pronuncia un discurso televisado tras asumir el cargo en Bagdad

Las fuerzas ​de seguridad iraquíes detuvieron el domingo por la madrugada a varios políticos y altos cargos en el marco de una amplia campaña contra la ‌corrupción ordenada por el primer ‌ministro Ali al-Zaidi, informó un portavoz del Gobierno.

Unidades de élite del Servicio Antiterrorista llevaron a cabo redadas en viviendas situadas dentro de la Zona Verde de Bagdad, una zona fuertemente fortificada, en operaciones realizadas durante la noche, y detuvieron a varios sospechosos, informaron fuentes jurídicas y de seguridad.

La agencia estatal de noticias iraquí INA, citando a un funcionario de alto rango, afirmó que se detuvo a 47 ​sospechosos, entre los que ⁠se encontraban diputados y funcionarios del Gobierno.

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Zaidi, que asumió el cargo en mayo, ‌se ha comprometido a combatir la corrupción arraigada, que sigue ⁠siendo uno de los retos más persistentes de ⁠Irak a pesar de las repetidas promesas de los sucesivos gobiernos de exigir responsabilidades a los funcionarios.

La operación del domingo se llevó a cabo por orden directa ⁠suya, después de que las autoridades judiciales emitieran órdenes de detención contra ​lo que las fuentes describieron como presuntas redes de ‌corrupción.

Una fuente de alto rango citada por ‌la INA afirmó que algunas detenciones se derivaron del testimonio de Adnan al-Jumaili, ⁠viceministro de Petróleo encargado de asuntos de refinería, tras su detención, y que sus declaraciones implicarían presuntamente a un círculo más amplio de funcionarios.

El portavoz del Gobierno, Haider al-Aboudi, dijo que las detenciones seguían en curso y las describió ​como parte de ‌un esfuerzo más amplio en el que "la lucha contra la corrupción seguía siendo un pilar fundamental de los esfuerzos (del Gobierno) por fortalecer las instituciones estatales y proteger los fondos públicos".

Entre los detenidos se encontraba Ali Maarij, viceministro de Petróleo encargado de asuntos de distribución, indicaron las ⁠fuentes, que prefirieron mantener el anonimato debido a la delicadeza del asunto.

Estados Unidos impuso sanciones a Maarij en mayo, acusándolo de ayudar a desviar petróleo iraquí en beneficio de Irán y de las milicias respaldadas por este país, así como de facilitar la mezcla de crudo iraní con petróleo iraquí para su exportación mediante documentos falsificados.

El Ministerio de Petróleo iraquí desmintió las acusaciones en su momento, alegando que las actividades descritas por ‌Washington no entraban dentro de las responsabilidades de Maarij. El domingo no fue posible contactar con Maarij para recabar sus comentarios.

Esta última operación se produce tras una serie de detenciones recientes de altos cargos acusados de corrupción, lo que desencadenó nuevas órdenes de detención ejecutadas el domingo, según las fuentes.

La mayoría de los altos cargos del ‌Gobierno iraquí tienen sus residencias u oficinas dentro de la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentran el Parlamento, las embajadas extranjeras y las oficinas del primer ministro.

Varios sospechosos ‌huyeron antes de que ⁠llegaran las fuerzas de seguridad, lo que llevó a las autoridades a cerrar las entradas a la Zona Verde y a ​poner en marcha una búsqueda más amplia, según las fuentes, que añadieron que se espera que la campaña continúe en los próximos días.

Con información de Reuters