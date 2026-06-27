Por qué la camiseta de Argentina dice 1893

Camisola de la selección de Argentina. (Crédito de foto: Charlotte Wilson/Getty Images)

La selección argentina de fútbol ya disputa el Mundial 2026 y captura las miradas de su gran afición, no solo por su despliegue futbolístico, sino también por el imponente diseño de su camisola oficial. Como actuales campeones del mundo tras la gesta de Qatar 2022, el conjunto luce con un enorme orgullo una indumentaria que combina la tradicional pasión albiceleste con sutiles detalles.

El elemento central que corona esta edición es, sin dudas, el parche oficial de campeón de la FIFA, ubicado en el pecho, flanqueado por las legendarias tres estrellas doradas que brillan sobre el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, recordando el estatus de reyes globales. La tela posee una tecnología de alta gama para el rendimiento deportivo, pero su verdadero valor radica en la narrativa visual que transporta a los aficionados a través del tiempo. Además, tiene otros detalles como el "1893" que lleva en la parte de atrás y los tres diferentes azules que la componen.

El detalle del año: ¿por qué 1893?

Uno de los detalles más comentados y cargados de simbolismo se encuentra en la parte de atrás de la camisola, justo debajo del cuello. Allí se observa la inscripción del año 1893. La cifra no es casualidad: representa el año de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino por parte de Alejandro Watson Hutton, considerado el padre del fútbol en el país.

Con este guiño histórico, el diseño rinde un muy profundo y merecido homenaje a los pioneros que sentaron las bases orgánicas del fútbol nacional hace más de cien años, conectando de forma directa las raíces primigenias de nuestra identidad deportiva con el presente glorioso de las tres estrellas.

Selección de Argentina en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Paul Ellis/AFP)

Una trama tejida con tres matices de azul

Para cerrar una confección única, la camisola de este Mundial 2026 incorpora una ingeniosa propuesta cromática al presentar tres azules diferentes en su hechura. Esta combinación no responde a un mero capricho estético, sino a un profundo homenaje emocional: cada uno de los tres tonos de celeste está inspirado directamente en las camisetas con las que la selección se consagró campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022. A través de este degradé sutil en las franjas verticales, el diseño entrelaza con éxito la memoria visual de las tres eras doradas del fútbol nacional, componiendo una hermosa armadura que impulsa con fuerza la ilusión colectiva de retener el trono mundial.