Bosnia y Qatar luchan por tercer puesto en Grupo B, buscan triunfo para seguir con vida en Mundial

Bosnia y Herzegovina y Qatar afrontan su último partido de la fase de grupos del Mundial el miércoles sabiendo que, siendo realistas, deben ganar para clasificar, con un posible enfrentamiento en dieciseisavos de final contra Estados Unidos en juego.
Ambos equipos comenzaron sus torneos bastante bien: Bosnia logró un meritorio empate contra Canadá, mientras que Qatar, cuya única aparición previa en una fase final fue en casa en 2022, consiguió un empate en el último minuto ante Suiza.
Sin embargo, sus desastrosos segundos partidos les dejan con la mira puesta en el tercer puesto del Grupo B, lo que podría propiciar un partido de eliminación directa contra Estados Unidos en San Francisco el 1 de julio, pero solo si uno de ellos logra sumar los tres puntos en Seattle.
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Bosnia resistió durante más de 70 minutos hasta que todo se desmoronó en la derrota 4-1 con Suiza, mientras que Qatar fue arrollado 6-0 por Canadá.
Las abultadas derrotas perjudicaron gravemente su diferencia de gol, lo que podría dificultar sus posibilidades de clasificación si terminan empatados a puntos con terceros de otros grupos.
Con dos puntos que seguramente no bastarán para clasificar, un empate no beneficia a ninguno y podría dar lugar a un partido abierto. Sin embargo, ninguna de las selecciones ha superado la fase de grupos anteriormente, y se sienten más cómodas defendiendo y contraatacando.
Bosnia, que derrotó a Italia en la tanda de penales para clasificarse al Mundial, parte como clara favorita, pero no podrá contar con el prometedor defensa Tarik Muharemovic, de 23 años, tras su expulsión con tarjeta roja directa contra Suiza.
El entrenador Sergej Barbarez dijo que se echaría de menos a Muharemovic en este partido crucial, pero añadió: "No me gusta quejarme. Creo que tenemos suficientes buenos jugadores para reemplazarlo".
Por su parte, Qatar no podrá contar con Ahmed ni con Assim Madibo, tras sus expulsiones contra Canadá. La imprudente entrada de Madibo provocó una fractura en Ismael Kone.
Su entrenador, Julen Lopetegui, intentó destacar los aspectos positivos tras la contundente derrota de la semana pasada, afirmando que Qatar aún tenía mucho por lo que luchar.
"Hay otros países, países grandes, que están viendo el Mundial por televisión, y nosotros estamos aquí", dijo después del partido contra Canadá. "Ahora tenemos una final por delante".
Con información de Reuters