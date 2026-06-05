El exfubolista campeón del mundo en el mundial de México de 1986, Jorge Valdano, consideró que Argentina “huele a neoliberalismo” y alertó por el peligro de “votar cualquier cosa” para rechazar un determinado proyecto político. Para Valdano, el gobierno de Javier Milei es una “aventura política” que se asimila a lo que ocurre con Donald Trump en Estados Unidos.

“Argentina huele a neoliberalismo”, sentenció el exjugador del Real Madrid sobre la actualidad política. “Como en tantos sitios, se está contra alguien, no a favor”, planteó Valdano, al tiempo que advirtió que “hay que tener cuidado” con ese tipo de forma de elegir a un Presidente.

“En Argentina, como en tantos sitios, se está votando contra alguien, no a favor de alguien. Esto de ‘cualquier cosa, menos lo que tenemos’”, sostuvo en La noche de Aimar. En esa línea, caracterizó al gobierno de Milei como un proyecto “muy pegado al de Trump” y a “otras aventuras políticas que hay en el mundo”.

La mirada política de Valdano

Durante la entrevista, Valdano también se refirió a la relación entre fútbol e ideología y rechazó la identificación automática entre determinados clubes y posiciones políticas. El exdelantero sostuvo que se puede ser "perfectamente" madridista y de izquierdas, y afirmó que el Real Madrid reúne sensibilidades políticas diversas. "Hay tanta gente de izquierdas como de derechas, es un club de una popularidad tremenda y no pide carnet de afiliación política", señaló.

Además, salió en defensa del presidente del club español, Florentino Pérez, cuya figura consideró que se encuentra atravesada por una fuerte polarización política. "Ahora parece que es Drácula", ironizó Valdano, aunque destacó que el dirigente "ha llevado a cabo una gran obra de reconstrucción del Real Madrid".

También relativizó las teorías sobre supuestas persecuciones arbitrales en el fútbol y sostuvo que nunca sintió haber perdido un partido por decisiones de los jueces, sino por no haber estado "lo suficientemente bien".