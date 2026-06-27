Super RIGI: la diputada nacional Pedrali rechazó la aprobación y cuestionó el impacto para La Rioja

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó al Super RIGI por 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. A la espera de su tratamiento en el Senado, la diputada nacional Gabriela Pedrali manifestó su rechazó a la votación en la Cámara Baja y destacó como representante de La Rioja la necesidad de dar respuesta económica a la demanda de los millones de argentinos.

"El Súper RIGI no es un proyecto de desarrollo para la Argentina: es un negociado entre Milei y las grandes corporaciones. Por eso voté en contra", decretó la legisladora por La Rioja a través de sus redes sociales. "Hace dos años con el RIGI prometían una lluvia de inversiones. Hoy, sin resultados concretos a la vista, vuelven por más: más beneficios para las multinacionales, más privilegios para los de afuera, pero menos soberanía para nuestro país y ni una sola garantía de empleo, producción o desarrollo nacional", reflexionó la diputada sobre el régimen diseñado exclusivamente para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares, que concede durante tres décadas beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios.

"La pregunta sigue siendo la misma que antes: ¿Qué beneficio concreto va a tener La Rioja con este Súper RIGI? Porque hasta ahora lo único que quedó claro es quiénes ganan: las grandes corporaciones y los amigos de Milei", detalló la referente quién destacó en reiteradas oportunidad que es un proyecto que no garantiza empleo ni desarrollo productivo en las provincias.

Especialistas adelantaron que la ley es un régimen de excepción que beneficia a un grupo reducido de grandes corporaciones que recibirán camino libre a la explotación para una mayor ganancia libre de restricciones impositivas. Cabe destacar que desde que asumió Javier Milei, cerraron 26.500 empresas, de las cuales el 98% son pymes.

El debate en el recinto

En la misma sesión, el oficialismo impulsó el tratamiento del pago a los Fondos Buitres, acreedores de la crisis del 2001, y que el Gobierno libertario obtuvo la sanción de la ley ya que venía con la aprobación en el Senado. En este mismo sentido, Pedrali sentenció: "Sería bueno que esa decisión la tengan para solucionar la crisis económica que las políticas nacionales están causando”, expresó Pedrali, quien señaló que más de la mitad de los argentinos atraviesan dificultades para afrontar gastos básicos como alimentos y servicios.

En ese marco, la legisladora volvió a cuestionar la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de La Rioja y advirtió sobre las consecuencias que esa situación genera en las finanzas provinciales. Además, puso en duda los beneficios concretos que tendría la implementación del régimen para el distrito y remarcó que las políticas impulsadas desde Nación deberían estar orientadas a fortalecer la producción, proteger el empleo y promover el crecimiento de las economías regionales.