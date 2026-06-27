Marley rompió el silencio y se metió en la polémica entre Flor Peña y Nico Occhiato: “Mucha exageración”

Marley se mete en la polémica de Flor Peña y Nico Occhiato.

En medio del escándalo que sacudió a Luzu TV, una de las voces más esperadas finalmente apareció. Marley, que se encuentra en los Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026, rompió el silencio sobre el conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato y eligió bajarle el tono a la polémica.

La controversia estalló tras la salida de Flor Peña de la señal de streaming, en medio del revuelo por la fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi. Consultado por el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, el conductor se mostró distendido y, antes de entrar en el tema, prefirió hablar de su presente: "Estoy muy contento. Feliz con todo lo que está pasando. Lo estamos viviendo en familia, con mis hijos".

Flor Peña le haría un juicio a Nico Occhiato.

"Hay mucha exageración televisiva"

Cuando le preguntaron de lleno por el conflicto, Marley fue contundente y se corrió de cualquier grieta. "Todo tiene solución. Hacen demasiado barullo en la tele. Con Florencia tengo la mejor relación y con Nico también. Hay mucha exageración televisiva", lanzó, en un intento por desactivar las versiones de pelea.

Sin embargo, el clima conciliador duró poco. Fue la propia Marina Calabró quien aportó un dato que torció la lectura de sus palabras.

La frase que encendió las sospechas

Según relató la periodista, al consultarle de qué lado estaba, si del de Flor o del de Occhiato, Marley respondió con una definición que dio que hablar: "Yo soy equidistante". Para Calabró, esa neutralidad dejaría entrever que el vínculo con Peña no estaría del todo resuelto.

La hipótesis del enfriamiento ganó fuerza en los análisis posteriores. En un programa radial, Calabró y Guido Záffora pusieron el foco en lo que Flor habría esperado de su amigo: "Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella. El punto es que Florencia dio la cara por Marley miles de veces", señalaron, y recordaron como antecedente que la actriz "se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza" solo por bancar a Marley para un Martín Fierro.

Záffora, además, deslizó que la actriz estaría atravesando un mal momento tras el escándalo: "Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada", aseguró. Por ahora, Peña no se refirió públicamente a los dichos de Marley, en una polémica que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos.