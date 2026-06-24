Se supo la reacción de Flor Peña tras el silencio de Marley por la fake news: "Siente que..."

Se supo la reacción de Flor Peña tras la actitud de Marley.

El escándalo que derivó en la salida de Flor Peña de Luzu TV sigue generando repercusiones. Mientras la actriz atraviesa días difíciles tras la polémica por la falsa información sobre el padre de Lionel Messi, ahora salió a la luz una supuesta crisis en su histórica amistad con Marley.

Quien se refirió al tema fue Sebastián Centeno, amigo y mánager de la conductora, durante una conversación que Ángel de Brito reprodujo en LAM. Allí describió el duro presente que atraviesa Peña y dejó entrever un fuerte malestar con el conductor de Telefe. Según contó Centeno, la actriz se siente desilusionada por la actitud que habría tenido Marley en medio de la polémica. "Está mal, siente que le soltaron la mano y cada día le va cayendo más la información. Siente que la tiraron por la ventana", sostuvo sobre el estado anímico de la artista.

Pero el comentario más contundente llegó cuando fue consultado sobre la relación entre ambos conductores. "Ella lo cuidó cuando tuvo su problema, cancelación y él prácticamente la ignoró", afirmó.

Se supo la reacción de Flor Peña tras la actitud de Marley.

Qué dijo Marley sobre Flor Peña

En paralelo, Marley rompió el silencio desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial para Telefe. Consultado por Ángel de Brito sobre el futuro de El show del verano, el conductor respondió: "Sin Flor no hay show del verano". Además, adelantó: "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema".

Respecto de su relación personal con Peña, Marley buscó bajar la tensión y aseguró: "Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto".