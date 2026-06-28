Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 28 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 15 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 28 de junio
El dólar blue despidió la semana con una cotización de compra de $1495 y de venta de $1515, tras mostrar una variación del -0,98% respecto al cierre previo. De esta manera, el mercado informal finalizó el viernes con estos valores, que se mantienen como referencia durante el fin de semana.
Hace 30 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 28 de junio
El dólar CCL finalizó la semana operativa con un valor de compra de $1.543,4986 y de venta de $1.546,7042, tras anotar una mínima variación del 0,01%. Al permanecer el mercado cerrado durante el fin de semana, la cotización se mantiene estática en esos mismos niveles hasta el próximo inicio de operaciones.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 28 de junio
El dólar MEP terminó la última rueda del viernes con un retroceso marginal del 0,02%, al ubicarse en $1497,42 por unidad para la punta compradora y en $1498,98 para la vendedora. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esa cotización quedó como referencia estática a la espera del inicio de las operaciones del lunes.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 28 de junio
El dólar oficial se mantuvo estable este domingo 28 de junio, en una jornada sin operaciones cambiarias. La cotización de compra permaneció en $1445, mientras que la de venta quedó en $1495, con una variación del 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 28 de junio
El dólar blue terminó la semana con una cotización de compra de $1495 y de venta de $1515, tras anotar una variación negativa del -0,98% en el cierre del viernes. Con el mercado cerrado por el fin de semana, esos valores quedan como referencia hasta el próximo lunes.
Hace 18 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este 27 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:08 | 26/06/2026
Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda
La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.
19:59 | 26/06/2026
Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo
La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.
09:42 | 26/06/2026
Precio del dólar máximo el martes 30 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800.
El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria
06:18 | 26/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:51 | 25/06/2026
Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza
De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario.
13:25 | 25/06/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo para el lunes, según el BCRA
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo del dólar oficial mayorista ya superará los $1.800.
Valor máximo en julio
11:42 | 25/06/2026
Los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero
Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.
05:51 | 25/06/2026
Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:41 | 24/06/2026
Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad
El ex presidente del Banco Nación sostuvo que la calma del dólar no responde a una normalización estructural de la economía sino a factores extraordinarios que funcionan como un sostén transitorio, entre ellos el superávit fiscal y, especialmente, el ingreso de divisas generado por Vaca Muerta.
06:35 | 24/06/2026
El dólar oficial cerró al borde de los $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:14 | 23/06/2026
Desafiando al corralito: bancos prestaron 6 de 10 dólares depositados y Caputo va por más
Los bancos ya prestaron más del 62% de los dólares que reciben de parte de los ahorristas y el Gobierno impulsa una mayor flexibilización para expandir todavía más ese negocio. La habilitación para financiar en moneda extranjera a empresas sin ingresos en dólares, mediante garantías de exportadores, reabre una discusión que quedó instalada tras la crisis de 2001.
11:43 | 23/06/2026
Subieron todas las variantes del dólar y el blue cerró por encima de los $1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:23 | 22/06/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial, el MEP y el Banco Nación operan casi en el mismo valor. Sin embargo la diferencia, depende de la plataforma utilizada.
Cómo comprar dólar hoy