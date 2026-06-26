Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 26 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 26 de junio
El dólar bolsa (MEP) opera este viernes 26 de junio a $1498.6 para la compra y $1499.76 para la venta, mostrando un leve incremento del 0,01% en el mercado de bonos, en una jornada con cotizaciones estables.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 26 de junio
El dólar oficial en el Banco Nación se mantiene estable este viernes 26 de junio. La cotización para la compra se ubica en $1445, mientras que para la venta alcanza los $1495. La variación es del 0,00% respecto de la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 26 de junio
El dólar blue en el mercado informal se negocia este viernes a $1510 para la compra y $1530 para la venta, con una variación del 0,00% respecto al cierre anterior.
Hace 14 horas
Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza
De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario.
Hace 14 horas
Precio del dólar: este es el valor máximo para el lunes, según el BCRA
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo del dólar oficial mayorista ya superará los $1.800.
Valor máximo en julio
Hace 16 horas
Los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero
Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.
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Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:41 | 24/06/2026
Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad
El ex presidente del Banco Nación sostuvo que la calma del dólar no responde a una normalización estructural de la economía sino a factores extraordinarios que funcionan como un sostén transitorio, entre ellos el superávit fiscal y, especialmente, el ingreso de divisas generado por Vaca Muerta.
06:35 | 24/06/2026
El dólar oficial cerró al borde de los $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
14:14 | 23/06/2026
Desafiando al corralito: bancos prestaron 6 de 10 dólares depositados y Caputo va por más
Los bancos ya prestaron más del 62% de los dólares que reciben de parte de los ahorristas y el Gobierno impulsa una mayor flexibilización para expandir todavía más ese negocio. La habilitación para financiar en moneda extranjera a empresas sin ingresos en dólares, mediante garantías de exportadores, reabre una discusión que quedó instalada tras la crisis de 2001.
11:43 | 23/06/2026
Subieron todas las variantes del dólar y el blue cerró por encima de los $1.500
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13:23 | 22/06/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial, el MEP y el Banco Nación operan casi en el mismo valor. Sin embargo la diferencia, depende de la plataforma utilizada.
Cómo comprar dólar hoy
12:19 | 22/06/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualiza diariamente los límites de la banda cambiaria. Según los valores oficiales, el techo de intervención para el dólar mayorista ya superará los $1.800 hacia fines de junio.
Qué dólar me conviene hoy
09:00 | 22/06/2026
Cómo cobrar en dólares desde Argentina: el método que se usa cada vez más
Miles de trabajadores independientes reciben pagos del exterior y convierten sus dólares a pesos con plataformas. ¿Sabés cómo aprovechar estas herramientas para cuidar tu dinero?
07:24 | 22/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.480
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 21 de junio
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio
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