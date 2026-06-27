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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 27 de junio

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 13 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 27 de junio

Este sábado 27 de junio, el mercado cambiario permaneció cerrado, por lo que no hubo operaciones en vivo del dólar blue. Sin embargo, la cotización de referencia muestra que la divisa informal cerró la semana con un descenso del 0,98%, situándose en $1495 para la compra y $1515 para la venta.

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Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda

La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.

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Hace 7 horas

Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo

La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.

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Hace 18 horas

Precio del dólar máximo el martes 30 de junio

El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800. 

El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria

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Hace 21 horas

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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13:51 | 25/06/2026

Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza

De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario. 

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13:25 | 25/06/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo para el lunes, según el BCRA

El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo del dólar oficial mayorista ya superará los $1.800.

Valor máximo en julio

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11:42 | 25/06/2026

Los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero

Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.

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05:51 | 25/06/2026

Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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14:41 | 24/06/2026

Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad

El ex presidente del Banco Nación sostuvo que la calma del dólar no responde a una normalización estructural de la economía sino a factores extraordinarios que funcionan como un sostén transitorio, entre ellos el superávit fiscal y, especialmente, el ingreso de divisas generado por Vaca Muerta.

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06:35 | 24/06/2026

El dólar oficial cerró al borde de los $ 1.500

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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14:14 | 23/06/2026

Desafiando al corralito: bancos prestaron 6 de 10 dólares depositados y Caputo va por más

Los bancos ya prestaron más del 62% de los dólares que reciben de parte de los ahorristas y el Gobierno impulsa una mayor flexibilización para expandir todavía más ese negocio. La habilitación para financiar en moneda extranjera a empresas sin ingresos en dólares, mediante garantías de exportadores, reabre una discusión que quedó instalada tras la crisis de 2001.

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11:43 | 23/06/2026

Subieron todas las variantes del dólar y el blue cerró por encima de los $1.500

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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13:23 | 22/06/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar oficial, el MEP y el Banco Nación operan casi en el mismo valor. Sin embargo la diferencia, depende de la plataforma utilizada. 

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12:19 | 22/06/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualiza diariamente los límites de la banda cambiaria. Según los valores oficiales, el techo de intervención para el dólar mayorista ya superará los $1.800 hacia fines de junio.

Qué dólar me conviene hoy

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