Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 27 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 13 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 27 de junio
Este sábado 27 de junio, el mercado cambiario permaneció cerrado, por lo que no hubo operaciones en vivo del dólar blue. Sin embargo, la cotización de referencia muestra que la divisa informal cerró la semana con un descenso del 0,98%, situándose en $1495 para la compra y $1515 para la venta.
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Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda
La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.
Hace 7 horas
Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo
La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.
Hace 18 horas
Precio del dólar máximo el martes 30 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800.
El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria
Hace 21 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.495
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
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Economista cercano al Gobierno admite el problema con el dólar pero pide no dramatiza
De Pablo, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, buscó restarle dramatismo a la reciente suba del dólar, pero sus propias declaraciones volvieron a poner sobre la mesa el debate por el atraso cambiario.
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Precio del dólar: este es el valor máximo para el lunes, según el BCRA
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo del dólar oficial mayorista ya superará los $1.800.
Valor máximo en julio
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Los argentinos acumulan casi U$S 280.000 millones fuera del sistema financiero
Los datos surgen de los informes sobre posición de inversión internacional elaborados por el Indec, que contabilizan tanto los billetes guardados en efectivo como los fondos depositados en cuentas declaradas en el exterior y el dinero almacenado en cajas de seguridad.
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Cuánto cotiza el dólar tras una jornada inestable
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14:41 | 24/06/2026
Melconian volvió a cuestionar el valor del dólar de Milei y alertó soba la estabilidad
El ex presidente del Banco Nación sostuvo que la calma del dólar no responde a una normalización estructural de la economía sino a factores extraordinarios que funcionan como un sostén transitorio, entre ellos el superávit fiscal y, especialmente, el ingreso de divisas generado por Vaca Muerta.
06:35 | 24/06/2026
El dólar oficial cerró al borde de los $ 1.500
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14:14 | 23/06/2026
Desafiando al corralito: bancos prestaron 6 de 10 dólares depositados y Caputo va por más
Los bancos ya prestaron más del 62% de los dólares que reciben de parte de los ahorristas y el Gobierno impulsa una mayor flexibilización para expandir todavía más ese negocio. La habilitación para financiar en moneda extranjera a empresas sin ingresos en dólares, mediante garantías de exportadores, reabre una discusión que quedó instalada tras la crisis de 2001.
11:43 | 23/06/2026
Subieron todas las variantes del dólar y el blue cerró por encima de los $1.500
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13:23 | 22/06/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial, el MEP y el Banco Nación operan casi en el mismo valor. Sin embargo la diferencia, depende de la plataforma utilizada.
Cómo comprar dólar hoy
12:19 | 22/06/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualiza diariamente los límites de la banda cambiaria. Según los valores oficiales, el techo de intervención para el dólar mayorista ya superará los $1.800 hacia fines de junio.
Qué dólar me conviene hoy