La bronca del capitán de Irán tras el gol anulado sobre la hora en el Mundial 2026: "Desastre"

Mehdi Taremi y su bronca por el gol anulado a Irán vs. Egipto

Irán empató 1 a 1 con Egipto en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 durante la madrugada de este sábado 27 de junio en nuestro país. Sin embargo, el seleccionado iraní estuvo a segundos de ganarlo, lo cual no sucedió porque le anularon el 2 a 1 en el final. Una de sus figuras rompió el silencio acerca de esta situación, se sintió perjudicado y se quejó contra todos.

Shoja Khalilzadeh marcaba el tanto para la victoria de su Selección, pero el VAR llamó al árbitro polaco Szymon Marciniak por un fuera de juego. Con la posición adelantada confirmada, el combinado asiático perdió la chance de sacar ventaja en el marcador y asegurarse definitivamente el pase a los 16avos de final. Ahora, no sólo quedó complicado y dependerá de otros resultados, sino que su máxima figura, Mehdi Taremi, se quejó contra la FIFA por lo sucedido.

La bronca del capitán de Irán tras el gol anulado contra Egipto

"La FIFA tiene que resolver los problemas, pero por desgracia no pudo intervenir desde el principio", esbozó el delantero frente a los medios minutos después del pitazo final. Claro que, el seleccionado no sólo se vio perjudicado en este compromiso, sino también en otros aspectos como otro grito anulado y los inconvenientes durante su estadía en la Copa del Mundo. Taremi también habló de ello y no se guardó nada.

A su vez, el jugador iraní apuntó contra la máxima autoridad e hizo referencia a los problemas que tuvieron desde su llegada a la Copa del Mundo. "Infantino vino al vestuario tras el primer partido y dijo 'esto es sólo el principio'. Pero la fase de grupos termina mañana y no tenemos aquí a nuestro personal de logística" ¿Cómo es posible que tengamos que viajar siempre a Tijuana? Queremos a su gente, nos encanta México, pero como jugadores profesionales en una competencia profesional no está bien".

La bronca del capitán de Irán tras el gol anulado sobre la hora en el Mundial

Qué necesita Irán para clasificar a 16avos de final del Mundial 2026

El seleccionado iraní quedó realmente complicado para buscar la clasificación a 16avos de final de la Copa del Mundo. Con el empate 1 a 1 ante Egipto quedaron terceros en el Grupo G con tres puntos y 0 de diferencia de gol. Sin embargo, este sábado 27 de junio en el cierre de la fase de grupos pueden superarlo otras selecciones de las tres zonas que quedan por definirse. Irán avanzará si se da alguno de estos tres resultados: pierde Croacia ante Ghana, Austria le gana a Argelia y Congo no vence a Uzbekistán.

El gol anulado a Irán contra Egipto en el Mundial 2026

Las Selecciones que ya clasificaron a 16avos de final del Mundial 2026

México, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Alemania, Argentina, Suiza, Brasil, Marruecos, Francia, Noruega, Colombia, Bosnia Herzegovina, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Bélgica, Egipto, España, Cabo Verde y Senegal..

Las Selecciones ya eliminadas del Mundial

Haití, Túnez, Turquía, Jordania, Panamá, Qatar, Curazao, República Checa, Uruguay, Nueva Zelanda, Irak y Arabia Saudita.

Así están hoy los partidos confirmados de 16avos de final del Mundial 2026