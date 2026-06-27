Sinner dice que se siente mejor de cara a Wimbledon tras problemas con el calor en Roland Garros

Wimbledon

El número ​uno del mundo y vigente campeón, Jannik Sinner, dijo que se siente mejor de cara a Wimbledon, tras su sorprendente eliminación ‌temprana en Roland Garros, y ‌que tiene un plan para afrontar mejor el calor extremo.

El cabeza de serie italiano cayó eliminado en segunda ronda de Roland Garand Garros a manos de Juan Manuel Cerundolo, tras haber conseguido una ventaja de dos sets antes de sucumbir a los calambres en plena ola de calor de París, lo que suscitó nuevas preocupaciones sobre el bienestar de ​los jugadores.

Gran Bretaña ha ⁠sufrido una ola de calor sin precedentes durante la última semana, ‌aunque se espera que las temperaturas bajen ligeramente antes ⁠de que comience Wimbledon el lunes.

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"Todas las ⁠pruebas han salido muy bien, aunque estamos convencidos de que tenemos que entrenar en condiciones de mayor calor", dijo Sinner a los periodistas el ⁠sábado.

"Tengo la sensación de que, dondequiera que juguemos, va a ​hacer mucho calor. Cada año hace más y ‌más calor.

"Así que es un tema muy ‌importante, pero al mismo tiempo estoy contento con el trabajo ⁠que estamos haciendo. Intentamos mejorar de la mejor manera posible y ya veremos cómo va en el futuro".

Sinner habló sobre sus preparativos para Wimbledon y evitó hacer comentarios detallados sobre el creciente malestar entre los ​jugadores por ‌la distribución de los premios en metálico en los Grand Slams.

Sinner programó su rueda de prensa, que duró poco más de 10 minutos, en medio de las noticias de que los jugadores planean limitar las comparecencias ante los medios tras los ⁠partidos a 15 minutos durante la primera semana del torneo. Al parecer, esta medida pretende simbolizar el porcentaje aproximado del 15% de los ingresos de Wimbledon que se destina a premios en metálico.

Los jugadores llevaron a cabo una acción similar en Roland Garros, mientras que algunos amenazaron con un boicot más amplio.

En cambio, Sinner se centró en el trabajo que ha realizado desde ‌París, con el objetivo de resetearse de cara al Grand Slam sobre césped.

"No se puede simular al 100% lo que se siente en un partido debido a la tensión y a todo lo que ocurre antes y después del mismo. Pero hemos introducido algunos cambios", afirmó el jugador de ‌24 años.

"Es un proceso largo. No hay ninguna fórmula mágica detrás. Pero sí, estamos haciendo todo lo que podemos. Estoy muy contento con el trabajo que ‌hemos realizado en ⁠las últimas dos semanas y media".

Sinner, que ha ganado cuatro títulos de Grand Slam, comenzará su camino hacia un ​segundo título consecutivo de Wimbledon contra el serbio Miomir Kecmanovic el lunes, día de la inauguración, en el All England Club.

Con información de Reuters