Agenda del fin de semana: habrá Fan Fest gratuito para alentar a la Selección y una banda argentina pondrá la música en la previa

La pasión por la Selección argentina volverá a trasladarse este sábado 27 de junio a las calles de Buenos Aires. En la previa del encuentro frente a Jordania por la fase de grupos del Mundial FIFA 2026, la Ciudad organizará una nueva edición del Buenos Aires Fan Fest, un evento con entrada libre y gratuita que combinará fútbol, música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

La cita será desde las 12 en Plaza Seeber, ubicada en la intersección de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el barrio de Palermo. El predio contará con una pantalla gigante para seguir la jornada mundialista y una variada programación que incluirá shows, experiencias interactivas, patio gastronómico, espacio para las infancias, puntos de fotos y propuestas recreativas durante toda la tarde. La transmisión del partido entre Argentina y Jordania comenzará a las 23.

SER será la banda encargada de la previa

Uno de los grandes atractivos del día será el recital de SER, la banda de pop-rock que volverá a ser parte de un Fan Fest de la Selección. El show está programado para las 15 horas y marcará el regreso del grupo a un escenario mundialista, luego de haber sido elegido también para presentarse durante el Fan Fest del Mundial de Qatar 2022.

El grupo llega atravesando uno de sus mejores momentos. Recientemente lanzó Loco tu forma de SER (En Vivo), una nueva versión del clásico de Los Auténticos Decadentes, que alcanzó el primer puesto del ranking Hot Song y se ubicó entre las canciones más escuchadas de la radio argentina. El tema funciona como anticipo de su próximo álbum audiovisual, La Vida Baila Live Session, registrado en Buenos Aires junto al público.

Descubierta por Zeta Bosio y con producción de Diego "Chapa" Blanco, SER acumula tres nominaciones a los Premios Gardel y viene de una intensa gira por Argentina, México y Paraguay. En los últimos años compartió escenario con artistas como Alejandro Sanz, Miranda!, Luck Ra, Romeo Santos, Los Pericos, Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes, además de desarrollar colaboraciones con músicos de distintos géneros.

El Buenos Aires Fan Fest forma parte de las actividades oficiales impulsadas por la Ciudad durante el Mundial 2026 y permanecerá activo durante todo el torneo. La propuesta busca recrear el clima de los grandes eventos internacionales con pantallas gigantes, espectáculos y espacios pensados para que miles de hinchas puedan seguir juntos cada presentación de la Scaloneta.