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Mundial 2026 EN VIVO: partidos del 27 de junio, resultados y posiciones minuto a minuto

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Seguí EN VIVO la jornada del Mundial 2026 del 27 de junio con los partidos de hoy, resultados, goles, clasificados y la definición de los grupos J, K y L. 

El Mundial 2026 cierra este 27 de junio la fase de grupos para las selecciones de los grupos J, K y L, en una jornada que puede definir los últimos clasificados a la fase eliminatoria. La Selección Argentina juega su último partido de primera fase contra Jordania, con varios equipos separados por pocos puntos, los resultados de hoy serán determinantes para conocer los cruces de la próxima ronda y el cuadro definitivo de la Copa del Mundo.

Entre los partidos más destacados aparecen Argentina vs. Jordania, Argelia vs. Austria, Colombia vs. Portugal, República Democrática del Congo vs. Uzbekistán, Panamá vs. Inglaterra y Croacia vs. Ghana. La expectativa está puesta en las selecciones candidatas al título, que buscarán asegurar el primer puesto de sus grupos y llegar con confianza a los cruces de eliminación directa.

En este liveblog del Mundial 2026, seguiremos minuto a minuto todos los goles, incidencias, formaciones, estadísticas y resultados de la jornada. También actualizaremos las tablas de posiciones en tiempo real para mostrar cómo quedan los grupos J, K y L y cuáles son los equipos que avanzan a la siguiente fase.

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