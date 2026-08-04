Los 7 jugadores de la Selección Argentina que podrían cambiar de equipo tras el Mundial 2026

Los siete futbolistas de la Selección Argentina que podrían cambiar de equipo tras el Mundial 2026: quiénes son.

Después de alcanzar la final del Mundial 2026, el futuro de varios futbolistas de la Selección Argentina en sus clubes aún es una incógnita. Si bien un grupo de los integrantes del plantel dirigido técnicamente por Lionel Scaloni ya ratificó su continuidad o, como los casos de Valentín "Colo" Barco y Marcos Senesi, arribó a un nuevo equipo en este mercado de pases, otros todavía pueden encontrar un nuevo destino de cara a la próxima temporada.

Entre ellos se encuentran referentes de la 'Albiceleste' como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Julián Álvarez, quienes mantienen la expectativa sobre las negociaciones con sus respectivos elencos para saber dónde jugarán en la campaña 2026-2027. También otros como Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Exequiel Palacios y Thiago Almada, a pesar de no tener gran protagonismo en el certamen, pueden vestir otra camiseta a partir de las próximas semanas.

Quiénes son los futbolistas de la Selección Argentina que podrían cambiar de equipo en este mercado de pases

Emiliano Martínez

El 'Dibu' podría cambiar de equipo en este mercado de pases, aunque una de las posibilidades que había tomado fuerza en las últimas semanas quedó prácticamente descartada: Juventus decidió no avanzar por la contratación del arquero argentino debido a diferencias económicas con Aston Villa. Según informó el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones entre ambos clubes no llegaron a buen puerto y, por el momento, el campeón del mundo en Qatar 2022 continuará su carrera en el conjunto inglés.

Gerónimo Rulli

El arquero campeón del mundo en Qatar 2022 está en la mira del Manchester City, institución que avanzó por su incorporación para reforzar el arco. Este martes, el cuadro inglés envió una oferta formal cercana a los 2 millones de euros, aunque todavía está por debajo de las pretensiones del Olympique de Marsella, que pretende recibir 3,5 millones de euros para desprenderse del arquero.

El interés del equipo inglés surgió tras la salida de James Trafford al Leeds United, una baja que dejó vacante el puesto de arquero suplente. En ese contexto, el entrenador Enzo Maresca busca un reemplazante para respaldar a Gianluigi Donnarumma. Además, Rulli transita el último año de su contrato con el club francés, por lo que desde 2027 podría quedar con el pase en su poder si no renueva su vínculo.

Nahuel Molina

Nahuel Molina es otro de los futbolistas de la 'Albiceleste' que podría vestir la camiseta de otro conjunto de cara a la nueva temporada: en las últimas horas, la Roma avanzó con una oferta formal de 17 millones de euros, incluidos bonus, por el lateral derecho argentino del Atlético de Madrid. Además, el entrenador Gian Piero Gasperini lo considera una prioridad para reforzar ese puesto y el club italiano buscará acordar las condiciones contractuales con el futbolista.

En el 'Colchonero' no descartan una salida y están dispuestos a escuchar propuestas. Molina tiene contrato hasta junio de 2027 y, con apenas un año de vínculo restante una vez concluya la próxima temporada, la dirigencia rojiblanca considera que este es un momento oportuno para negociar su venta antes de que su cotización siga disminuyendo. El club español pretende alrededor de 15 millones de euros, una cifra que la propuesta de la Roma supera al contemplar los bonus.

El lateral, campeón del mundo en Qatar 2022, recibió una oferta de la Roma y podría seguir su carrera en Italia.

Cristian Romero

El 'Cuti', una de las principales figuras de la 'Albiceleste' en el Mundial 2026, está muy cerca de dejar el Tottenham Hotspur para convertirse en nuevo futbolista del Inter de Milán, luego de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo verbal por su transferencia. Según informó La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano desembolsaría 40 millones de euros para quedarse con el pase del cordobés.

De todas maneras, la operación todavía no está cerrada, ya que resta resolver un punto clave: el contrato del futbolista. El principal obstáculo pasa por el salario que pretende el 'Cuti', una cifra que por el momento supera lo que la dirigencia del club italiano está dispuesta a ofrecer. Si ambas partes logran acercar posiciones en los próximos días, el defensor campeón del mundo podría cambiar de equipo en este mercado de pases.

Exequiel Palacios

El mediocampista argentino le comunicó al Bayer Leverkusen su intención de salir durante esta ventana de transferencias: según informó el diario Bild, el ex River Plate prioriza continuar su carrera en el fútbol inglés, con el Ipswich Town (recientemente ascendido a la Premier League) como un posible destino. Mientras tanto, el Leipzig de Martín Demichelis, quien asumió como DT para esta campaña, también se metió en la pelea por contratarlo.

En el cuadro teutón, sin embargo, no están dispuestos a facilitar su salida. La dirigencia mantiene una postura firme y solo aceptará negociar si considera que la operación beneficia al club. En ese sentido, el director deportivo Simon Rolfes fue contundente al referirse al futuro del volante: "También hay interés este año por Pala, pero solo haremos algo si podemos mejorar. Estamos tranquilos y tenemos un contrato largo".

Julián Álvarez

El nacido en Calchín tiene contrato hasta junio del 2030, pero hace algunas semanas, más precisamente tras la victoria de la "Albiceleste" por 2 a 0 ante Austria en fase de grupos, aseveró que "lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño". Esta frase es la utilizada desde Barcelona para desestimar la acusación firmada por Martín Gil y todo indica que seguirán intentando contratarlo.

Mientras tanto, ya hubo una oferta tentadora por 100 millones de euros por parte del conjunto culé para quedarse con la 'Araña' que su equipo dejó pasar. Enrique Cerezo, presidente del 'Colchonero', dijo que no saldrá ni por 100, ni por 150 ni por 200 millones, por lo que le cerraron las puertas a cualquier charla posible. A su vez, otro interesado es el Arsenal de Inglaterra, que también estaría dispuesto a desembolsar una fortuna, aunque no se descarta que la respuesta madrileña sea la misma.

Thiago Almada

En estos últimos días, River volvió a meterse de lleno en la negociación y aparece como uno de los grandes candidatos para quedarse con el exjugador de Atlanta United, Olympique Lyon, Botafogo y actual Atlético de Madrid. Según informaron ESPN y TyC Sports, el conjunto de Núñez ya tendría encaminado un acuerdo con el jugador en lo que respecta a las condiciones personales.

Además, existe un factor que juega a favor del equipo argentino: Almada vería con buenos ojos regresar al país si finalmente no aparece una propuesta europea que lo convenza de seguir su carrera en el Viejo Continente. Por eso, en el 'Millonario' crecen las expectativas de concretar una incorporación que sería uno de los grandes golpes del mercado de pases.

Los jugadores de la Selección que ya cambiaron de club

Otros futbolistas de la 'Albiceleste' ya definieron su nuevo equipo durante el Mundial. Barco fichó por el Chelsea después de una gran temporada en el Racing de Estrasburgo francés, mientras que el defensor Marcos Senesi llegó al Tottenham Hotspur desde el Bournemouth. Ambos tuvieron poco protagonismo en la competición, pero atraviesan un gran presente a nivel individual que les permitió llegar a cuadros importantes de la Premier League.