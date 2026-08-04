El estremecedor accidente de tránsito que sufrió una figura de América: “Me iba a morir”

Una figura de América sufrió un accidente de tránsito mientras regresaba a su casa luego de una emisión en el canal.

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), el periodista de espectáculos Pepe Ochoa causó conmoción al revelar el accidente de tránsito que sufrió mientras regresaba a su casa, luego de la emisión del programa, en medio de una fuerte tormenta.

Asimismo, el panelista contó cómo fue el episodio que vivió mientras conducía y dio detalles del accidente que protagonizó en medio de las complicadas condiciones climáticas. En ese sentido, explicó: “Estaba manejando en Panamericana, iba a 70 km/h, agarré un charco de agua y di tres trompos. Mi auto se destruyó todo, quedó en destrucción total y la conté de ped…”. Luego, reflexionó: “Importante usar cinturón de seguridad, lo tenía puesto”.

Además, confesó: “Como justo estaba en una curva, me patinó el auto, me pegué contra el guardarrail y empecé a dar vueltas. Pensaba mucho en mi familia y en mi sobrino de nueve meses. Pensé que me iba a morir, sentí un frío que me corría por el cuerpo horrible. Yo venía por Panamericana, quedé en contramano y había muchos autos, de ped…, no choqué con ninguno. Dos me esquivaron y ahí pude salir. La verdad que tengo un Dios aparte”.

El grave accidente de tránsito que vivió Pepe Ochoa

Asimismo, el periodista aseguró que hubo un detalle que lo hizo reflexionar profundamente sobre lo ocurrido y destacó la ayuda que recibió apenas se produjo el accidente. En ese sentido, señaló: “Soy muy creyente. Frenaron dos personas, uno de los que se frenó se llamaba Carlos, como mi abuelo, y el otro no me dijo el nombre, pero tenía la campera del club donde mi otro abuelo, Enrique, jugaba al rugby”.

El auto de Pepe Ochoa tras perder el control en Panamericana.

Finalmente, Pepe Ochoa reconoció que, a pesar del susto, la situación podría haber sido mucho más grave: “Podría haber sido mucho peor. Pensaba en mi familia, pero, a la vez, en que si no la contaba, lo feliz que fui mi vida y lo orgulloso de haber cumplido mis metas”.