Para las mujeres +50: el peinado de Jennifer López, muy romántico y fácil de hacer, que es tendencia este 2026.

Si tenés cerca de 50 años y te gusta el pelo suelto pero querés experimentar diferentes peinados, este te puede gustar. Jennifer López fue quien lo puso en tendencia y desde entonces los expertos en moda lo posicionan como uno de los peinados del año. Es muy fácil de hacer en casa y muy favorecedor tanto para lacias como onduladas y con rulos.

Tiene un estilo clásico, romántico y es bastante simple de hacer. El secreto de este look está en un semirrecogido que deja el cabello suelto, pero retira los mechones delanteros para despejar el rostro y destacar las facciones. Es un peinado que aporta un efecto fresco y elegante sin perder naturalidad, por lo que resulta ideal tanto para un evento como para usar en el día a día.

Es una especie de medio recogido con semitorzadas. Para darle un acabado más sofisticado, la propuesta se completa con una raya al medio y ondas suaves y abiertas que aportan movimiento a la melena. A diferencia de los rulos muy marcados, este tipo de ondas crea un efecto relajado y con volumen, favoreciendo especialmente a las mujeres de más de 50 años.

Otro detalle que marca la diferencia son los accesorios. Jennifer López sumó pequeños broches dorados para sujetar el semirrecogido y darle un toque delicado y femenino sin sobrecargar el peinado. Una de las grandes ventajas de este estilo es que ayuda a iluminar el rostro y suavizar las facciones. Al despejar la parte frontal del cabello, la mirada cobra mayor protagonismo y hace que transmitas una imagen más juvenil y armoniosa.

Además, es un peinado muy versátil porque funciona en cabellos largos o de media melena y puede adaptarse fácilmente a diferentes ocasiones. Con unos pocos minutos frente al espejo y algunos productos para dar textura, es posible conseguir un resultado elegante, moderno y favorecedor sin demasiadas complicaciones.

Cómo hacer el semirrecogido de Jennifer López paso a paso