Si tenés cerca de 50 años y te gusta el pelo suelto pero querés experimentar diferentes peinados, este te puede gustar. Jennifer López fue quien lo puso en tendencia y desde entonces los expertos en moda lo posicionan como uno de los peinados del año. Es muy fácil de hacer en casa y muy favorecedor tanto para lacias como onduladas y con rulos.
Tiene un estilo clásico, romántico y es bastante simple de hacer. El secreto de este look está en un semirrecogido que deja el cabello suelto, pero retira los mechones delanteros para despejar el rostro y destacar las facciones. Es un peinado que aporta un efecto fresco y elegante sin perder naturalidad, por lo que resulta ideal tanto para un evento como para usar en el día a día.
Es una especie de medio recogido con semitorzadas. Para darle un acabado más sofisticado, la propuesta se completa con una raya al medio y ondas suaves y abiertas que aportan movimiento a la melena. A diferencia de los rulos muy marcados, este tipo de ondas crea un efecto relajado y con volumen, favoreciendo especialmente a las mujeres de más de 50 años.
Otro detalle que marca la diferencia son los accesorios. Jennifer López sumó pequeños broches dorados para sujetar el semirrecogido y darle un toque delicado y femenino sin sobrecargar el peinado. Una de las grandes ventajas de este estilo es que ayuda a iluminar el rostro y suavizar las facciones. Al despejar la parte frontal del cabello, la mirada cobra mayor protagonismo y hace que transmitas una imagen más juvenil y armoniosa.
Además, es un peinado muy versátil porque funciona en cabellos largos o de media melena y puede adaptarse fácilmente a diferentes ocasiones. Con unos pocos minutos frente al espejo y algunos productos para dar textura, es posible conseguir un resultado elegante, moderno y favorecedor sin demasiadas complicaciones.
Cómo hacer el semirrecogido de Jennifer López paso a paso
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Prepará el cabello. Secá el pelo y hacé una raya al medio. Si querés un acabado con más movimiento, aplicá un protector térmico antes de usar herramientas de calor.
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Marcá ondas suaves. Con una buclera o planchita, hacé ondas amplias desde la mitad del cabello hacia las puntas. Después, peinalas con los dedos o un cepillo de cerdas suaves para lograr un efecto natural.
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Separá los mechones delanteros. Tomá un mechón de cada lado de la cara, aproximadamente desde la altura de las sienes, y llevalos hacia la parte trasera de la cabeza.
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Sujetá el semirrecogido. Uní ambos mechones en la coronilla y fijalos con una gomita fina del color de tu cabello o con una horquilla.
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Sumá un accesorio. Para imitar el look de Jennifer López, colocá uno o dos broches metálicos pequeños sobre el semirrecogido. Los dorados aportan un toque elegante y sofisticado.
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Dale volumen a la parte superior. Antes de fijar el peinado, aflojá apenas el cabello de la coronilla con los dedos para crear un ligero volumen. Ese detalle evita que el look quede demasiado tirante y ayuda a suavizar las facciones.
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Fijá el peinado. Terminá con un poco de spray de fijación flexible para que las ondas y el semirrecogido se mantengan intactos, pero sin perder movimiento.