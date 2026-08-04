El aberrante ataque racista de Pablo Lunati por River en vivo: "Los blancos"

Pablo Lunati derrapó con un aberrante comentario racista que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. El mismo fue dirigido precisamente a un futbolista de River Plate que integra actualmente la lista de marginados en el "Millonario" y que fue protagonista de un hecho llamativo en las últimas horas.

Se trata de Kevin Castaño, volante que fue al Mundial 2026 con la Selección de Colombia, comentó una foto de su compatriota Jaminton Campaz en Instagram después de la victoria de Rosario Central en el Monumental y se ganó las críticas de los hinchas del elenco de Núñez. Su accionar molestó al exárbitro del fútbol argentino y este último lo criticó con un escandaloso mensaje.

Lunati derrapó con un aberrante comentario racista que impactó en River: "La mayoría de los jugadores colombianos no tiene cerebro"

En el marco del ciclo "El que ríe último" en Picado TV, Lunati esbozó: "La mayoría, no todos, de los jugadores colombianos no tienen cerebro. Yo creí que había diferencia entre los blancos y los otros colombianos porque decían que unos no eran iguales a los otros, está claro. La mayoría no tiene cerebro". Con estas palabras atacó puntualmente del mediocampista que viene de jugar el Mundial 2026 y realizó un "pedido" insólito a la dirigencia.

"¿Qué debe hacer con este maleducado de Castaño que le puso like y le dijo 'bien animal' a un jugador que nos hizo un par de jugadas a nosotros? Hay que traerlo, presidente. Téngalo un mes cortando el pasto. Si fue un don nadie, cero asistencia, cero gol, cero tirada al piso, cero pase gol. 15 millones de dólares pagamos a este muñequito que le dio like a un jugador que jugó en contra nuestra el otro día", añadió el exárbitro y excandidato a Presidente de River.

Cómo le fue a River cada vez que Lunati lo dirigió

En cuanto al historial del exárbitro del fútbol argentino con el "Millonario" es bastante favorable. De hecho, con él impartiendo justicia los de Núñez ganaron 12 encuentros, empataron la misma cantidad y perdieron sólo ocho. Además, nunca expulsó a un jugador del equipo, pero sí a ocho de los rivales que River tuvo enfrente en 32 compromisos dirigidos.

Pablo Lunati y su historial favorable para River

El fixture de River en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana