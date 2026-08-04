El Diablo Viste a la Moda 2 llegó a plataformas y arrasa en reproducciones: dónde verla

El Diablo viste a la Moda 2 llegó a Disney Plus.

El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2) es una película estadounidense de comedia dramática estrenada en 2026 que ya se puede ver en la plataforma Disney Plus. Los fanáticos de esta historia que comenzó en 2066 en la primera entrega hicieron que el título se convierta en lo más visto del servidor.

Dirigida por David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, la producción constituye la secuela del largometraje de 2006 y reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en sus roles originales, sumando al elenco a Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley y Kenneth Branagh. Situada dos décadas después de los hechos de la primera entrega, la trama sigue a Andy Sachs (Hathaway) en su colaboración con Miranda Priestly (Streep) para afrontar la transformación del mapa mediático y las presiones corporativas que comprometen la continuidad de la revista Runway.

El desarrollo del proyecto inició en julio de 2024 tras la confirmación del retorno del equipo de dirección, guion y el cuarteto protagónico, incorporando a los nuevos integrantes del reparto entre esa fecha y noviembre de 2025. La etapa de rodaje se extendió de junio a octubre de 2025 con locaciones fijadas en Nueva York, Milán y grabaciones complementarias en Newark, Nueva Jersey.

Distribuidora por 20th Century Studios, la cinta celebró su avant premiere en Nueva York el 20 de abril de 2026, iniciando su exhibición comercial en salas estadounidenses el 1 de mayo. La producción alcanzó una recaudación de 691,3 millones de dólares sobre un presupuesto de 100 millones, posicionándose dentro de los lanzamientos con mayor taquilla de ese año y registrando devoluciones favorables por parte de la crítica especializada.

El Diablo viste a la Moda 2.

Elenco completo de El Diablo viste a la Moda 2